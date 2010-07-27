T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İMKB'de çifte rekor

Borsa günü yüzde 1.4 artışla 60 bin 328'le rekor düzeyden tamamladı.

27 Temmuz 2010 03:00

T24- İMKB, 60 bin 662 puanla tüm zamanların en yüksek seans içi değerine ulaştı. Borsa günü yüzde 1.4 artışla 60 bin 328'le rekor düzeyden tamamladı.


Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon raporunda, enflasyon tahminlerini aşağı çekerek, politika faiz artış öngörülerini ötelemesinin yanı sıra, yurtdışının da destek vermesiyle, para girişiyle hacimli yükselen İMKB 100 endeksi çifte rekorla günü tamamladı.


Endeks günü yüzde 1.4 artışla 60 bin 328 puanla tarihi zirveden tamamladı.


İMKB Bileşik Endeksi, cuma günü ilk seansta kırdığı seans içi rekorunu da yeniledi. Endeks seansın ilk saati tamamlanırken 60 bin 632 puana kadar ulaşarak yeni bir seans içi rekora imza attı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24