İMKB'de çifte rekor

T24- İMKB, 60 bin 662 puanla tüm zamanların en yüksek seans içi değerine ulaştı. Borsa günü yüzde 1.4 artışla 60 bin 328'le rekor düzeyden tamamladı.



Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon raporunda, enflasyon tahminlerini aşağı çekerek, politika faiz artış öngörülerini ötelemesinin yanı sıra, yurtdışının da destek vermesiyle, para girişiyle hacimli yükselen İMKB 100 endeksi çifte rekorla günü tamamladı.



Endeks günü yüzde 1.4 artışla 60 bin 328 puanla tarihi zirveden tamamladı.



İMKB Bileşik Endeksi, cuma günü ilk seansta kırdığı seans içi rekorunu da yeniledi. Endeks seansın ilk saati tamamlanırken 60 bin 632 puana kadar ulaşarak yeni bir seans içi rekora imza attı.