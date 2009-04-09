İMKB toplu iş sözleşmesinde anlaştı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) çalışanların ücretlerine birinci 6 ayda yüzde 5 zam yapılacak.



Alınan bilgiye göre, Türk-İş'e bağlı Tez-Koop-İş Sendikası ile İMKB işvereni arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.



Yaklaşık 470 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, 1 Ocak 2009-31 Aralık 2010 tarihleri arasında geçerli olacak.



"Ekonomik kriz" gerekçesiyle işverenin, "zamsız" geçilmesi önerisiyle başlayan, daha sonra gerçekleşen enflasyon oranıyla revize edilen zam teklifi getirdiği görüşme sürecinde, çalışanların ücretlerine birinci 6 ayda yüzde 5 zam yapılmasının kararlaştırılmasıyla anlaşmaya varıldı.



İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre, ücretler ikinci 6 ayda enflasyon, üçüncü 6 ayda enflasyon ve ilave yüzde 1 refah puanı, dördüncü 6 ayda enflasyon oranlarında artırılacak.



Tez-Koop-İş Genel Sekreteri Hakan Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işverenin, başlangıçta getirdiği "ücretleri artırmama" teklifini gözden geçirmesiyle anlaşma zemini yakaladıklarını söyledi.



Sosyal hakların da gösterge katsayısı sistemine göre artırıldığını ifade eden Bozkurt, "Geçen yıl yüzde 36 oranındaki zamla üyelerimizin ekonomik koşullarını önemli ölçüde iyileştirmeyi başarmıştık. Bu dönemde de günün koşullarına göre yeni bir iyileştirmeye gittik. İMKB'de ikinci kez toplu iş sözleşmesi imzalamamıza rağmen ekonomik ve idari maddeleriyle çok çağdaş bir sözleşme ortaya çıkardık. Bir çok maddesiyle örnek olabilecek bir toplu iş sözleşmesi oluşturduk" dedi.



