İMKB Başkanı: İslami finans araçlarını artıracağız

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Başkanı İbrahim Turhan, geçmişte bazı medya yöneticilerinin pozisyonlarını kullanarak menkul kıymet fiyatlarını etkileyebilecek haberler yaptırdığını dile getirdi.

Turhan, “Bunların artık bu piyasada bir daha söz konusu olmaması lazım. Artık buranın temiz bir piyasa olması lazım. Ama bu tabii ki bir menkul kıymetin değeri ile ilgili yorum yapmayı ya da bir takım haberler vermeyi etkilememeli. Basının o anlamdaki haber özgürlüğü ve yorum özgürlüğü kısıtlanmamalı, yeterki bu, yönlendirme amaçlı ve çıkar amaçlı kullanılmasın” dedi. 2013 yılından itibaren İslami finans araçlarını zenginleştirip çeiştlendireceklerini söyleyen Turhan, “Körfez bölgesinin ve Asya bölgesinin fonlarıyla burayı belki de faizsiz finansmanın önemli merkezlerinden birisi haline getirme hedefimiz var” diye konuştu.

İMKB Başkanı 2012’nin son röportajını SKYTURK360’a verdi. “Üç Nokta” programında Turhan Bozkurt’un konuğu olan İMKB Başkanı, yılın son günlerinde önemli açıklamalarda bulundu.

Geçmişte bazı medya yöneticilerinin pozisyonlarını kullanarak menkul kıymet fiyatlarını etkileyebilecek haberler yaptırdığını dile getiren İMKB Başkanı İbrahim Turhan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

‘İslami araçları artıracağız’

“Borsa İstanbul'un üzerinde kurulu bulunduğu arazi 15 yılı bedelsiz olmak üzere 29 yıllığına Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nin kullanımına bırakıldı. Yeni dönemde açtığımız bir kira sertifikaları, sukuk pazarımız var. Onun daha çok gelişmesini bekliyoruz. Bu Körfez bölgesinin ve Asya bölgesinin fonlarıyla burayı belki de faizsiz finansmanın önemli merkezlerinden birisi haline getirme hedefimiz var. Bir tanesi katılım endeksi diye isimlendirdiğimiz ve tamamiyle bizim menkul kıymetlerimizden oluşan bir endeksimiz var. İkincisi de bu yıl Haziran ayında tanıtımını yaptığımız, İslam İşbirliği Örgütü üyesi 19 ülkenin pay senedini içeren ve S&P tarafından hesaplanarak, S&P Dow Jones tarafından bütün müşterilerine dağıtımı yapılan, yatırımı yapılabilir, yani İslami iktisat ilkelerine uygun uluslararası bir endeksimiz var. Bunları artıracağız.”

‘Medyadan gelecek manipülasyonlara izin vermeyiz’

“Geçmişte çok şahit olduk; zaman zaman medyada bazı yöneticilerin, başka güç ve nüfus sahiplerinin o pozisyonlarını kullanarak menkul kıymetlerin fiyatlarını etkileyecek davranışlara yönelebildiklerini biliyoruz. Bunların artık bu piyasada bir daha söz konusu olmaması lazım. Artık buranın temiz bir piyasa olması lazım. Ama bu tabii ki bir menkul kıymetin değeri ile ilgili yorum yapmayı ya da bir takım haberler vermeyi etkilememeli. Basının o anlamdaki haber özgürlüğü ve yorum özgürlüğü kısıtlanmamalı, yeterki bu, yönlendirme amaçlı ve çıkar amaçlı kullanılmasın.”

‘Hiçbir görevi kendiliğimden talep etmem’

SPK Başkanlığı için adının geçmesi ile ilgili olarak, Turhan, “Herhangi bir görevi kendiliğimden talep etmedim. Bunun da doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir iş size verilirse sizin manevi desteğiniz ve haminiz olur. Ama kendiniz talep ettiğiniz işlerde kendi başınıza kalırsınız. Benim düşüncem, benim tercihim, herkes kendi iyi bildiği işleri yaparsa daha iyi bir netice olur. Biz müsaade ederseniz, iyi bildiğimiz işleri, iyi bildiğimiz şekilde yapmaya çalışalım” dedi.