'İmkanım olsa daha çok çocuk yapacağım'

T24- Malatya'da hayvancılık yaparak geçimini sağlayan ve biri eşi, iki kadından 16 çocuğu bulunan Abduvahap Güden (53), çocuk sayısını artırmak için devletten destek bekliyor.



Malatya'nın Beydağı beldesine bağlı Beypınar mezrasında topraktan yapılmış 4 odalı bir evde, biri resmi nikahlı olmak üzere iki kadından 16 çocuğuyla yaşayan Güden, 4 kızını evlendirdiğini, onlardan da 15 torunu olduğunu söyledi.



Hiçbir zaman çok çocuğu olmasından şikayetçi olmadığını ve çocuklarıyla her zaman gurur duyduğunu dile getiren Güden, imkanı olsa daha fazla çocuk yapacağını söyledi.





Çocuklarıyla hiç bir sıkıntısı olmadan mutlu bir şekilde yaşadığınıbelirten Güden, şunları anlattı:



"27 yıldır beraber yaşıyoruz. Evimde bir kere kavga görmedim. Tıpkı kardeş gibiler. Çocukların her ikisine anne diyor. Anne ayrımı nedir bilmiyorlar. 8 kız, 8 erkek çocuğum var. Erkekler bana tarlada ve hayvan bakımında yardımcı oluyor. Kızlar da, annelerine hayvanlardan aldığımız sütü peynir, yoğur yapmada ve işlerinde yardımcı oluyor. Çok çocuğun kimseye zararı olmaz. Başbakanımız bile en 3 çocuk yapın diyor. Devletimiz destek çıkarsa, daha fazla çocuk yapmak istiyorum. Çocukları seviyorum, onlar benim neşe kaynağım."



Evlerinin hiç bir zaman boş kalmadığını, çocuklarıyla sürekli neşe içinde olduklarını ifade eden Güden, günde yaklaşık 30 adet ekmek yediklerini söyledi.



Çocuklarını orta okula kadar okutabildiğini ifade eden Güden,"Çocuklarım diğer çocuklar gibi değildir, aza kanaat etmesini bilirler.Saygılılardır. Hepsi sözümü dinler ve bana hep destektir. Yaşadığımız ortamda herşey doğaldır. Hiç birinin diğer çocuklar gibi sıkıntıları, stresleri olmaz.Kardeşleri arasında paylaşmayı bilirler. Toprakla beslendikleri içinsağlıklıdırlar" dedi.



"Kumamla birbirimize destek oluruz"

Abdulvahap Güden'in, resmi nikahlı eşi Basi Güden ise, eşinin üzerine kuma getirmesinden hiç rahatsızlık duymadığını belirterek "Kumamla birbirime herzaman destek oluruz" dedi.



Basi Güden, 27 seneden beri beraber yaşıyoruz. Bugüne kadar kavgamız pek olmamıştır. O benim çocuğuma bakar, ben onun çocuğuna bakarım. Çocuklarımız herikimize de 'anne' der. Birbirimize hiç darda koymayız. Nereye gitsek birbirimizide götürür, hiç ayrılmayız. Kocamıza saygıda kusur etmeyiz. Artık kardeş gibiolduk. İyi günde de, kötü günde de beraberiz" diye konuştu.



