İmitasyon diye aldığı saat, gerçek altın çıktı

İngiltere’de 3 adet imitasyon saatini rehin dükkanına satmaya kalkan bir kadın, saatlerden birinin gerçek altından yapılma olduğunu öğrendi.
Andrea, 600 sterline (6 bin 223 TL) satmayı umduğu saatlerden birinin altından yapıldığını öğrendi. Şaşkına dönen Andrea ITV'ye açıklamalarda bulunarak, “Bu konuda hiçbir fikrim yoktu. Sahte değil meğer altındanmış” dedi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hatfield, “Her ne kadar marka olarak imitasyon olsa da, bu gerçek altın. Bunun altın olduğunu direkt görebilirsiniz” dedi. Hatfield’in söz konusu saate 2 bin 700 sterlin (27 bin 968 TL) ödeyerek satın aldığını ifade etti. (DHA)