İmirzalıoğlu'nun nelerden korkuyor?

T24- Ezel karekteriyle özellikle kadınları etkileyen Kenan İmirzalıoğlu, Hürriyet Gazetesi'nden Ayşe Arman'a konuştu. İmirzalıoğlu hayatta 3 şeyden korktuğunu belirterek, "Ben servetin, şehvetin ve şöhretin gazabından korkan biriyim, mesele bu" dedi.



İmrizalıoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Bu üçlü çok tehlikeli. Adamı oyar. Bende maalesef üçü de var. Dikkatli olmaya çalışıyorum, kendimi akıntıya bırakmamaya çalışıyorum. Çünkü kontrol kaçtığı zaman, insan hakikatken gazaba uğrar"



Öpüşme sahnesi için ne dedi?



Arman'ın İstiklal Caddesi'nde çekilen öpüşme sahnesi için "Üst dudağını mı öpsem, alt dudağını mı? gibi şeyler geçiyor mu insanın aklından?" sorusuna İmirzalıoğlu şu yanıtı verdi: "Orada benim için en belirleyici olan şu: 12 yıldır tenine dokunmadığım ve hakikaten çok aşık olduğum bir kadını öpeceğim. Evet adını intikam koymuşum, biz öpüşürken resimler çekilecek, ben onları ileride kullanacağım ama aynı zamanda içimde bir Ömer var. Ve o, Eyşan’a hâlâ aşık bir Ömer. Kısacası, o sahnede aklımda olan tek şey, o kadını, o 12 yılın hasreti ve tutkusuyla öpmek. Alt dudak, üst dudağa takarsam, o beni başka bir yere götürür. Ben sadece duygumu takip ediyorum. O yüzden burnum yamuluyor, burun deliklerim açılıyor, ortaya gayri estetik bir görüntü çıkıyor, ama umurumda bile değil. Zaten her planda, her sahnede iyi gözükeyim derdinde değilim ki, ben o adamın duygusunun içinde olmalıyım derdindeyim."



Gay dedikoduları



İmirzalıoğlu hakkında çıkan gay dedikodularına da yanıt verdi: "Sen ne kadar lezbiyensen, ben de o kadar gay’im". Olayı çamur at izi kalsın diye değerlendiren Kenan İmirzalıoğlu, "Tabii ki reddettiğim kadın oldu. Herkesin yok mudur? Hatta bir tanesi itiraf etmişti: “Kocam seni kıskanınca, ben de saçmalama, o gay dedim.”