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İmirzalıoğlu'na rekor teklif

En son Ezel dizisinde hayranlarıyla buluşan Kenan İmirzalıoğlu, Ay Yapım’la gelecek sezon yayınlanacak bir dizi için anlaştı

19 Mart 2012 07:55


T24- En son Ezel dizisinde hayranlarıyla buluşan ve karakteri fenomen haline gelen Kenan İmirzalıoğlu, Ay Yapım’la gelecek sezon yayınlanacak bir dizi için anlaştı.

 

Bu anlaşma karşılığında dört milyon dolar gibi rekor bir ücret alacak olan İmirzalıoğlu, bu paranın yarısı olan iki milyon doları da peşin olarak cebine koydu. Dizi piyasasında daha başlamadan böyle bir rekora imza atan prodüksiyonun ne kadar iddialı olacağı tartışılırken, dizinin içeriği ve diğer oyuncuları ise şimdiden merak konusu oldu.


 

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EzeldiziİmirzalıoğluAy Yapımrekorücret

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