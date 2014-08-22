İmirzalıoğlu: Uyuşturucu madde kullanmıyorum ama denedim

Aralarında birçok ünlü ismin bulunduğu 53 ünlü ismin yargılandığı uyuşturucu davasında ünlü aktör Kenan İmirzalıoğlu ifadesinde, “Operasyondan birkaç gün önce Yunanistan'ın Simi Adasında denemiştim. Birkaç gün sonra operasyon oldu ve teste girince de kanımda çıktı” dedi.

Aralarında Kenan İmirzalıoğlu, Engin Günaydın, Sarp Apak, Hakan Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Mehmet Erdem ve Koray Candemir'in gibi ünlü ismin bulunduğu 53 sanığın, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" suçlarından 2 ila 38 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya bugün de devam edildi.

Cem Tursun’un DHA’daki haberine göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 8 tutuklu sanık ile birlikte tutuksuz yargılanan sanıklardan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte 10 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada oyuncular Engin Altan Düzyatan ve Nehir Erdoğan da tanık olarak ifade verdi.

‘Polis zeytini uyuşturucu olarak yorumlamış’

Duruşmada ilk olarak Engin Altan Düzyatan tanık olarak ifade verdi. Oyuncu Cemil Büyükdöğerli ile telefon görüşmeleri sorulan Düzyatan, “Cemil'in annesi Fethiye'den zeytin yollamıştı. Ama polis zeytini uyuşturucu olarak yorumlamış" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun evinde Rıza Kocaoğlu, Eray Özbal, Murat Yıldırım ile uyuşturucu kullandıkları iddiasına ise Düzyatan, “Murat Yıldırım ve Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Galatasaray maçını izlemiştik" diyerek yanıt verdi.

Ardından Oyuncu Nehir Erdoğan tanık olarak dinlendi. Erdoğan, oyuncu Sarp Apak'tan uyuşturucu almadığını söyleyerek “Birlikte uyuşturucu kullanmadık. Onun kullandığını da görmedim" diye konuştu.

‘Süt ve incir gerçek’

Ardından davanın sanıklarından Kenan İmirzalıoğlu ifade verdi. Suçlamaları kabul etmediğini belirten İmirzalıoğlu, “Sanıklardan Eray Özbal'la aynı mahallede oturuyoruz. Meslekte büyüğümüzdür. Zor şartlarda çalıştığımız için beslenmemize dikkat etmemizi ister. Organik besinler almamızı ister. O yüzden ürettiği doğal gıdalardan verirdi. Telefon görüşmelerinde geçen süt ve incir gerçek süt ve incirdir" dedi.

‘Papatya ve çiçek yetiştirdiğini biliyorum’

Mahkeme başkanının, “Eray Özbal'ın evine gittin mi?" sorusu üzerine İmirzalıoğlu “Birkaç kez gittim. Balkonunda papatya ve çiçek yetiştirdiğini biliyorum. Uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitkileri görsem de tanımam" diye konuştu.

‘Kullanmıyorum ama denedim’

“Uyuşturucu madde kullanmıyorum ama denedim" diyen İmirzalıoğlu, “Operasyondan birkaç gün önce Yunanistan'ın Simi Adasında denemiştim. Birkaç gün sonra operasyon oldu ve teste girince de kanımda çıktı. Orada ikram edilen sigarayı aldığımda uyuşturucu olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.

Başkan’dan İmirzalioğlu'na:

Bu Eray mandıra mı işletiyor?

Kenan İmirzalıoğlu, “Eray Özbal memleketinden temin ettiği ceviz gibi doğal gıdaları bana veriyordu. Ben de parasını veriyordum" deyince Mahkeme Başkanı, “Bu Eray mandıra mı işletiyor? Kaç kişiye bakıyor?" diye sordu.

Kenan İmirzalıoğlu da “Eray doğup büyüdüğü yerdeki kadınların yetiştirdiği doğal ürünleri temin edip bize veriyordu. O organik ürünleri bilirdi" yanıtını verdi.

‘Kazıklamışlar onu’

Bunun üzerine Mahkeme başkanı, “Eray çok iyi biliyor diyorsunuz ama ifadesinde yetiştirdiği bitkinin hint keneviri olduğunu bilmediğini söyledi" dedi. İmirzalıoğlu'nun avukatı Cemalettin Mutlu'nun “Kazıklamışlar onu" sözü ise salonda gülüşmelere neden oldu. Telefon tapelerinde geçen “dondurma" konusunu anlatan İmirzalıoğlu “Eray, Yeşilköy'deki Roma dondurmacısından 5-6 kilo dondurma almıştı. Bunları kendi dolabına koymuştu. Gel buradan al demişti. Tapelerde geçen dondurma bu" diye konuştu.

Eray Özbal'ın evinde yetiştirdiklerinden haberi olmadığını tekrarlayan İmirzalıoğlu, “Rıza Kocaoğlu, Eray Özbal ve Murat Yıldırım'ın uyuşturucu kullandığını bilmiyorum. Onlardan uyuşturucu almadım ve onlara uyuşturucu vermedim" dedi. Duruşmaya diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

İddianameden

İddianamede, 4 ve 5 Ağustos 2013'te yapılan operasyonlarda, çoğu satışa hazır vaziyette 17 bin extasy hap, 13 kilo 593 gram esrar, 126 gram amfetamin ve 115 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği belirtiliyor. İddianamede, şarkıcı Mehmet Erdem'in, Barış Güney, Rıza Kocaoğlu, Sarp Apak ve Sinem Gürtekin'e karşılıklı olarak, ücret almadan uyuşturucu temin ettiği öne sürülüyor. İddianamede, oyuncu Eray Özbal'ın, evinin terasında yetiştirdiği esrarı Kenan İmirzalıoğlu ve şarkıcı Koray Candemir'e para karşılığında sattığı iddia edildi. İddianamede Kenan İmirzalıoğlu, Rıza Kocaoğlu, Eray Özbal ve Murat Yıldırım'dan temin etttiği esrarı evinde Engin Altan Düzyatan, Murat Yıldırım ve Rıza Kocaoğlu ile kullanarak, bu kişilere yer temin etmekle suçlanıyor. Oyuncu Engin Günaydın, temin ettiği esrarı evinde düzenlediği partilerle Sarp Apak, Ersin Korkut, İlker Aksum ile kullanmakla suçlanıyor. Toplam 8'i tutuklu 53 kişinin yargılandığı davada sanıklar, “Uyuşturucu ticareti yapmak" ve “Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından 2 yıldan 38 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyorlar.