Yılmaz Erdoğan'ın yeğeninden uyuşturucu iddiasına 'Kürtçe' savunma

Uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanatçı Yılmaz Erdoğan’ın yeğeni oyuncu Ersin Korkut’un savunması mahkemedekileri güldürdü. Korkut telefon görüşmelerinde “sigaralık” kelimesini tersten “kılaragis” diye okumasını “Türkçe’yi sonradan öğrendim” diye savundu.

Oyuncu Ersin Korkut, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan yargılandığı davanın dünkü duruşmasında savunma yaptı.

Korkut, sigaralık istemek için kelimeyi tersten ‘kılaragis’ şeklinde söylediğinin hatırlatılması üzerine “Türkçe’yi sonradan öğrendiğim için kendimi ifade edemiyorum. Kelimeleri bazen yanlış söylüyorum. O yüzden ‘sigaralık’ı tersten söylüyorum” dedi.

Mahkeme başkanının “Türkçe’yi tersten mi öğrendin?” sorusu ise gülüşmelere neden oldu.

İmirzalıoğlu katılmadı

Kenan İmirzalıoğlu, Murat Yıldırım, Sarp Apak, Engin Günaydın, Hakan Yılmaz, Ersin Korkut gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 53 şüpheli hakkında “uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak” suçundan açılan davanın görülmesine dün devam edildi.

Damla Güler’in Milliyet’teki haberine göre, İstanbul19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar getirildi. Ünlü oyuncular Ersin Korkut, Rıza Kocaoğlu, Şahin Irmak, Murat Eken, Şinasi Yurtsever, Erdem Baş ile şarkıcı Koray Candemir’in de aralarında bulunduğu birçok tutuksuz sanık da duruşmaya katıldı. Oyuncular Kenan İmirzalıoğlu ve Murat Yıldırım ise duruşmaya gelmedi. Yıldırım ve İmirzalıoğlu, mahkemeye sağlık raporu sundu. İmirzalıoğlu’nun belindeki sinir sıkışması nedeniyle ağrısı olduğu ve bu nedenle duruşmaya gelmediği öğrenildi.

‘Aramızda öyle konuşuyoruz’

Duruşmada savunma yapan Ersin Korkut, Türkiye’de 1-2 sefer uyuşturucu kullandığını söyledi. İddianamede, telefon görüşmelerinde uyuşturucu istemek için “sigaralık” kelimesini tersten “kılaragis” olarak söylediğini hatırlatan mahkeme başkanı, “Kelimeyi neden tersten söylüyorsun?” diye sordu. Korkut ise “Türkçe’yi sonradan öğrendiğim için kendimi ifade edemiyorum. Kelimeleri bazen yanlış söylüyorum. O yüzden ‘sigaralık’ı tersten söylüyorum” dedi. Mahkeme başkanının “Türkçe’yi tersten mi öğrendin?” sorusu ise salonda gülüşmelere neden oldu.

Oyuncu Şahin Irmak da, birkaç defa uyuşturucu kullandığını ama bağımlı olmadığını söyledi. Telefon görüşmelerindeki kelimeleri tersten söyleyerek yaptıkları konuşmalar için ise Irmak, “Arkadaş grubumuzda birçok şeyi çok anlamsızca da olsa tersten konuşuyoruz. Şaka amaçlı” dedi.