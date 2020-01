İMİB Başkanı Dinçer: 2023'te hedef 15 milyar dolarlık maden ihracatı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- İSTANBUL Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, 2023 yılında 15 milyar dolarlık maden ihracatı yapmayı hedeflediklerini söyledi. Dinçer, \"Hedefimize ulaşmak için bu yıldan itibaren her sene ihracatta yüzde 22\'lik bir artış sağlamak durumundayız\" dedi.

İMİB Yönetim Kurulu üyeleri ile Bursa Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) üyeleri, sektörün sorunlarını konuşmak üzere Bursa\'da istişare toplantısında buluştu. Toplantıda 2017 yılı değerlendirilirken, 2018 yılı ile ilgili ihracat planları, büyüme hedefleri ve sektörel sorunlar da konuşuldu. Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan İMİB Başkanı Aydın Dinçer, Bursa\'nın, blok mermer ihracatı açısından çok önemli bir değer olduğunu ifade etti. Dinçer, \"Bursa\'da blok ve işlenmiş hallerde doğal taşla ilgili çok ciddi üretimler yapılıyor. Aynı zamanda Bursa\'da, Türkiye\'de ilk olan Maden Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Bu bölgenin de bir an önce faaliyete girmesi sektörümüz açısında oldukça faydalı olacaktır. Tabii ki izin süreçlerinin de hızlanması gerekiyor. Sektör olarak hedefimiz 2023\'te 15 milyar dolar maden ihracatı yapmak. Hedefimize ulaşmak için bu yıldan itibaren her yıl yüzde 22\'lik bir artış sağlamak durumundayız. 2017 senesinde mermer ihracatında yüzde 24 oranında artış oranı yakaladık\" diye konuştu.

Toplantıda, MADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu ise İMİB\'in yeni yönetiminden beklentilerini dile getirdi. \"Yeni yönetiminden en büyük beklentimiz madencilik sektörünün lobi konusunda çalışmalar yapmasıdır\" diyen Efendioğlu, \"Lobi, en büyük eksiğimiz. Gelişmesi ise beklentimizdir. Maden konusunda izinler 6-8 ay gibi uzun sürede çıkıyor. Bu sürecin hızlanmasını istiyoruz. Çünkü bu süreç yavaşladıkça ihracat yavaşlıyor. Bu konuda henüz Ankara\'daki siyasetçilere kendimizi anlatamadık\" ifadelerini kullandı.



