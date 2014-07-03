İmha sürecinde son aşama



ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Güney İtalya'nın Gioia Tauro limanından Danimarka bandıralı Ark Futura adlı gemiyle yola çıkan yüzlerce ton hardal gazı ile sarin gazı yapımında kullanılan bileşen dün imha edilmek üzere Amerikan MV Cape Ray gemisine yüklendi. Pentagon’dan yapılan açıklamada imha sürecinin birkaç hafta süreceği kaydedildi.

Ark Futura'ya yolculuğu sırasında İtalyan donanmasına ait bir savaş gemisi ve askerî bir helikopter eşlik etti. Yükleme sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) yüklemeyi yakından takip etti.

Ark Futura Suriye'nin Lazkiye limanından 23 Haziran’da ayrılmıştı. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) verdiği bilgilere göre son teslimat Suriye'nin deklare ettiği kimyasal silahların yüzde 8'ini oluşturuyor. Geri kalan yüzde 92'lik bölüm ise geçen aylarda Suriye'den çıkarılmıştı.

Suriye yönetimi geçen yaz Şam yakınlarındaki kimyasal silah saldırısının ardından ABD'nin askerî müdahale yönündeki baskıları sonucunda kimyasal silahların imhasını kabul etmişti. Batılı ülkeler en az bin 400 kişinin öldüğü sarin gazlı saldırıdan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı sorumlu tutarken, Esad saldırıdan isyancıların sorumlu olduğunu savunuyor.