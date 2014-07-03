T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İmha sürecinde son aşama

Suriye'deki kimyasal silahların imha sürecinde son aşamaya gelindi. Suriye’den gelen son kimyasal silahlar imha edilmek üzere Amerikan MV Cape Ray gemisine yüklendi.

03 Temmuz 2014 13:20


ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Güney İtalya'nın Gioia Tauro limanından Danimarka bandıralı Ark Futura adlı gemiyle yola çıkan yüzlerce ton hardal gazı ile sarin gazı yapımında kullanılan bileşen dün imha edilmek üzere Amerikan MV Cape Ray gemisine yüklendi. Pentagon’dan yapılan açıklamada imha sürecinin birkaç hafta süreceği kaydedildi.

Ark Futura'ya yolculuğu sırasında İtalyan donanmasına ait bir savaş gemisi ve askerî bir helikopter eşlik etti. Yükleme sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) yüklemeyi yakından takip etti.

Ark Futura Suriye'nin Lazkiye limanından 23 Haziran’da ayrılmıştı. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) verdiği bilgilere göre son teslimat Suriye'nin deklare ettiği kimyasal silahların yüzde 8'ini oluşturuyor. Geri kalan yüzde 92'lik bölüm ise geçen aylarda Suriye'den çıkarılmıştı.

Suriye yönetimi geçen yaz Şam yakınlarındaki kimyasal silah saldırısının ardından ABD'nin askerî müdahale yönündeki baskıları sonucunda kimyasal silahların imhasını kabul etmişti. Batılı ülkeler en az bin 400 kişinin öldüğü sarin gazlı saldırıdan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı sorumlu tutarken, Esad saldırıdan isyancıların sorumlu olduğunu savunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeAmerikan Cape RaySavunma BakanlığıGüneyGioia TauroDanimarkaArk FuturaKimyasal Silahların YasaklanmasıFutura Suriye LazkiyeHaziranSilahların YasaklanmasıABDSuriye Devlet Başkanı Beşar EsadEsadWelle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24