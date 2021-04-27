İmha ekipleri, şüpheli cisim ihbarıyla gitti; el bombası şeklinde seks oyuncağı çıktı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bomba imha ekipleri ormanda bulunan şüpheli, el bombası şeklinde bir cisim için harekete geçti. İnceleme yapan polis, şüpheli cismin bir seks oyuncağı olduğunu fark etti.

ABC News'da yer alan habere göre, Almanya'nı Avusturya ve Çekya sınırında bulunan Passau şehrinde yürüyüş yapan bir kişi ormanda bir paketin içinde şüpheli bir cisim gördü.

Görgü tanığının cismi polis ihbar etmesinin ardından ormana bomba imha ekipleri gönderildi. Cismin plastik el bombası şeklinde olduğu tepsit edildi. Paketin içindeki kayganlaştırıcı ve prezarvatif ise cismin bir seks oyuncağı olduğunu gösterdi.

Polis "İnternetten yaptığımız arama sonucu doğruladı. El bombası şeklinde seks oyuncakları varmış" dedi.