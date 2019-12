‘IMF’yi seçim sonrasına bırakmayın’

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, milletin IMF'yi istemediğini belirterek, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, IMF ile seçim sonrası anlaşacaklarını söylüyor. Anlaşmayı seçim sonrasına bırakırsanız milletin iki eli yakanızda olur" dedi.





Kurtulmuş, partisince Aksaray Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'de sanayi kuruluşlarının üretimlerini tek tek durdurduğunu savundu.



Gittikleri her şehirde vatandaşların kendilerine işsizlikten şikayet ettiğini, esnafın siftah yapmadan kepenk kapattığından yakındığını dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye, bu hale dün gelmedi. Uygulanan yanlış ekonomi politikaları ile bu hale getirildi" diye konuştu.



Aksaray'daki tarımla uğraşan vatandaşların pancar ekemeyecek hale getirildiğini ileri süren Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"IMF 'tarımsal ürünleri desteklemeyin' diyor. Mazot, gübre fiyatları iki üç kat arttı. Ama çiftçinin ürünleri beş para etmiyor. Niçin? Çünkü IMF istemiyor. Esnaf, sanatkar niye zarar ediyor? Çünkü IMF yeni vergiler koydurdu. Vergilerin toplamı 21 kalem ediyor. Göz göre göre Türkiye bu hale geldi. Başbakan daha önce IMF yetkilileri için 'Ümüğümüzü sıkarsanız anlaşmayız' demişti. Doğru söylüyorsunuz. Milletin ümüğünü sıktırmayın. Bu konuda size destek veriyoruz, ancak bu sözünüzün arkasında durun. Millet IMF'yi istemiyor. Başbakan IMF ile seçim sonrası anlaşacaklarını söylüyor. Anlaşmayı seçim sonrasına bırakırsanız milletin iki eli yakanızda olur."



‘ABD, Türkiye topraklarını kullanmasın’



Kurtulmuş, 5 Nisanda ABD'nin yeni Başkanı Barack Hüseyin Obama'nın Türkiye'ye geleceğini anımsatarak, "Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü. Önce Bill Clinton geldi. Şimdi Obama geliyor. Ne istiyorsunuz" diye konuştu.



Obama'nın Türkiye ziyaretinde Başbakan'dan talepleri olacağını iddia eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"ABD Irak'tan askerlerini çekecek. Sayın Başbakan'dan Obama şunu isteyebilir, Irak'ta 140 bin ABD askeri var. Bugüne kadar 1.5 milyon insan öldürüldü. 4 milyon Iraklı kadın kimsesiz kaldı. Milyonlarca çocuk anasız babasız kaldı. Şimdi ABD'liler askerlerini Türkiye üzerinden tahliye edecekler. Biz bu endişelerimizi dile getirdik. Üzülerek ifade ediyorum ki Sayın Başbakan bir televizyon kanalına 'Biz ABD askerlerinin Türkiye üzerinden tahliye edilmesi taraftarıyız' şeklinde mülakat vermiş. Irak'ta 1.5 milyon insanın öldürülmesine sebep olan ABD işgal kuvvetlerinin bizim mübarek topraklarımızdan geçirilmesi kabul edilemez. Her ABD askeri ortalama 100 kişinin katili demektir. Biz böylesine katil olan, insanların ölümüne vesile olmuş askerlerin Türkiye'den geçirilmesine razı değiliz."



‘29 Mart’ta one minute denilecek’



Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın Davos'ta gösterdiği tepkiye destek verdiklerini, onu ilk tebrik eden partinin de kendi partileri olduğunu dile getiren Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Başbakan Davos'ta gereken cevabı verdi, ancak biz olsaydık 'ABD askerlerine durun bir dakika' derdik. Bizim üslerimizi kullandırmayız. IMF politikaları ile şeker pancarını bitiren, çiftçisini, esnafını bitiren, IMF komiserlerine 'bir dakika çıkın dışarı' derdik. Türkiye'yi AB terbiye salonunda bekletenlere 'durun bir dakika' derdik. Biz 'One minute' ile değil ilkeli siyasetle bunu yapardık. 29 Mart seçimleri bu milletin 'durun bir dakika' diyeceği seçim olacaktır."



Aniden başlayan şiddetli yağmur nedeniyle konuşmasını kısa tutan Kurtulmuş, partisinin Aksaray Belediye Başkan adayı Nurettin Aktan için vatandaşlardan destek istedi.



Kurtulmuş, konuşmasının sonunda kendisini dinleyen partililere karanfil dağıttıktan sonra miting alanından ayrıldı.