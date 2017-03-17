IMF'ye bombalı zarfın kaynağı Yunanistan

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Paris'teki binasında bugün patlayan bombalı zarfın kaynağının Yunanistan olduğu açıklandı.

Fransa'daki savcılık bürosunun "kalıntılarda Yunan pulları bulduk" duyurusunun ardından Yunanistan Kamu Düzeni Bakan Yardımcısı Nikos Kostas da zarfın Yunanistan'dan gönderildiğini belirtti.

Kostas, zarfın üstünde gönderici olarak ülkedeki sağcı muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin üst düzey politikacısı Vassilis Kikilias'ın adının yazdığı, adres olarak belirtilen yerin ise kullanılmayan bir ofis binası olduğunu söyledi.

Bugün gerçekleşen saldırıda patlayıcı düzenekli zarfı açan IMF çalışanının elinden ve yüzünden yaralanması sonrası ofisin bulunduğu bina boşaltılmış, IMF Başkanı Christine Lagarde, Fransız yetkililer ile birlikte çalıştıklarını ve kınadıkları olayı soruşturduklarını söylemişti.

Paris Emniyet Müdürü Michel Cadot, olayla ilgili yaptığı açıklamada, ev yapımı bombanın büyük bir havai fişeğe benzediğini ve standart posta yoluyla gönderildiğini açıkladı.

Cadot, IMF'nin Paris bürosunun son birkaç gün içinde tehdit telefonları aldığını da ifade etti.

Çarşamba günü de Almanya'nın başkenti Berlin'de Maliye Bakanlığı'na patlayıcı madde içeren bir zarf gönderilmişti.

Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'ye gönderilen zarfın, "ciddi yaralanmaya" yol açacak şekilde düzenlendiği açıklanmıştı.

Ateş Hücreleri Komplosu isimli anarşist bir Yunan örgüt, Alman bakana gönderilen zarfı üstlenmişti.

O zarfın üzerinde de Yeni Demokrasi Başkan Yardımcısı Adonis Georgiadis'in adı yazıyordu.

2008 yılında ortaya çıkan ve Yunanistan'da daha önce çok sayıda bombalı saldırı düzenleyen örgütün, 2010 yılında Almanya ve İtalya'daki AB binalarıyla Yunanistan'daki yabancı elçiliklere bombalı paket göndermesi üzerine, ABD Ateş Hücreleri Komplosu'nu 2011 yılında terör örgütleri listesine almıştı.