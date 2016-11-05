IMF'nin Türkiye raporunda uyarı ve tavsiyeler var

IMF Yönetim Kurulu'nun, Türkiye'nin 2015 yılındaki büyüme performansını memnuniyetle karşıladığı vurgulanan raporda, "Türk ekonomisi çok sayıda şoka karşı koymayı başardı. Bununla birlikte, artan siyasi belirsizlik, turizm gelirlerinde keskin düşüş ve yüksek seviyedeki şirket borçları durumu kötüleştiriyor. Mevcut para politikası duruşu ekonominin yavaşladığı dönemde enflasyonu sınırlama ihtiyacını dengeliyor, bu duruş daha fazla gevşeme yapılmadan korunmalı" denildi.

Yüzde 2.9 büyüme

IMF raporunda, güçlü büyüme performansının ardından Türkiye ekonomisinin 2016'da yavaşladığı ve zayıf işletme güveni, yurtiçi ve yurtdışında yaşanan şoklar nedeniyle yüzde 2.9 büyüme beklenildiği belirtildi. Raporda, işsizlik oranının yüksek olduğu ve artmayı sürdürdüğü de ifade edildi.

Raporda, kredi büyümesinin kayda değer biçimde yavaşladığı belirtildi. Jeopolitik gerilimler nedeniyle belirsizliğin arttığı, 15 Temmuz başarısız darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmelerin belirsizliğin artmasında etkili olduğuna da dikkat çekildi.

Sıkı para politikası

IMF'nin 4. Madde Konsültasyon Raporu'nda, dikkati çeken bir başka başlık enflasyon konusu oldu. Türkiye'de enflasyonun yüksek seyrettiğine işaret eden IMF, bu sorunun çözümü için de sıkı para politikası uygulanması önerisinde bulundu.

Raporda enflasyonun kısmen düştüğü ancak yetkililerin yüzde 5 hedefinin çok üzerinde kalmayı sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

Kredibilitesi yüksek konsolidasyon planı

Kamu mali politikalarında hükümetin "bilinçli" olarak gerçekleştirmeyi planladığı gevşeme adımlarını için "yerinde" değerlendirmesi yapan IMF, bu politikalara mutlaka kredibilitesi yüksek orta vadeli bir konsolidasyon planının eşlik etmesinin ise önemli olacağını belirtti.

Raporda T.C. Merkez Bankası'nın net rezervlerini artırma yönünde uygulamakta olduğu politikaların ise korunması gerektiğine dikkat çekilirken, diğer taraftan ise kur riskinin azaltılması adına makroihtiyati tedbirlerin ise kuvvetlendirilmesi gerektiği yönünde görüş belirtildi.

IMF raporunda, Suriye ve Irak'tan gelen mültecilerin Türkiye'ye iyi entegre edilmeleri halinde daha güçlü ekonomik faydalar sağlayacakları da savunuldu.

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Reuters/DW, ÇA/BS