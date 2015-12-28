IMF'nin "5 yıl içinde iflas edebilir" dediği Suudi Arabistan'da benzine yüzde 50'den fazla zam

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, petrol ürünleri fiyatlarına yüzde 50 ve üzerinde zam yapacağını açıkladı.

IMF'den Suudi Arabistan için yapılan karamsar tahminde de, ülkenin nakit rezervlerinin serbest düşüşte olduğuna dikkat çekilerek sadece beş yıla yetecek kadar finansal varlığı bulunduğu belirtilmişti. IMF, bunun nedenlerinden biri olarak düşen petrol fiyatları olarak göstermiştii.

Suudi Arabistan Ekonomi ve Kalkınma İşleri Konseyi de bugün yaptığı açıklamada, 2015 yılında bütçenin düşük petrol fiyatları nedeniyle 367 milyar riyal (97,9 milyar dolar) açık verdiğini bildirdi. Ham petrol fiyatlarının tarihi düşük seviyede seyrettiği bir ortamda rekor bütçe açığının kabul edilebilir olduğunu belirten Konsey Başkanı Hindi bin Abdullah al-Suhaimi, 2015 yılında bütçe harcamalarının 860 milyar riyal olan hedefin üzerinde 975 milyar riyal seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti. Bütçe gelirleri ise 715 milyar riyal olan hedefin altında 608 milyar riyal seviyesinde gerçekleşti.

AFP'nin Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'ya dayandırdığı haberine göre, IMF ile Ekonomi ve Kalkınma İşleri Konseyi'nin açıklamalarından sonra toplanan Suudi Arabistan Kralı Selman başkanlığındaki bakanlar konseyi, kurşunsuz benzinin litre fiyatını yüzde 50'lik zamla 0.60 riyalden 0.90 riyale; normal benzinin litre fiyatını ise yüzde 67'lik artışla 0.45 riyalden 0.75 riyale yükseltmeye karar verdi.