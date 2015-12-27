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Ekonomi

IMF: Suudi Arabistan 5 yıla kadar iflas edebilir

IMF, Suudi Arabistan'ın nakit rezervlerinin serbest düşüşte olduğunu belirtti

27 Aralık 2015 21:03

Gelirinin neredeyse tamamını petrolden elde eden Suudi Arabistan için iflas tahmininde bulunan IMF, ülkenin nakit rezervlerinin serbest düşüşte olduğunu ve sadece beş yıla yetecek kadar finansal varlığı bulunduğunu belirtti. IMF, bunun nedenlerinden birini ise düşen petrol fiyatları olarak gösterdi.

Hürriyet'İn Indepedent'tan aktardığı haberde, Suudi Arabistan’ın şu anda 654,5 milyardolar döviz rezervi olduğu ancak bu nakdin günden güne eridiği belirtildi.

Suudi Arabistan Para Ajansı’nın denizaşırı ülkelerde faaliyet gösteren fonlarından 70 milyar dolar çektiğinin belirtildiği haberde, Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte 73 milyar dolar zarar ettiğine dikkat çekildi.

 

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