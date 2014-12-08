IMF'den Türkiye'ye 'iç tasarrufları artırın' uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'ye, olası kaynak akışı kesilmelerinde yaşanabilecek sorunlara karşı, dış borçlar ağırlıklı açıkların kapatılması ve iç tasarrufların artırılması gerektiği uyarısı yaptı.

IMF'nin yıllık raporunda, "Makroekonomik politikalar, ekonomideki zayıflıkların azaltılması ve rekabet gücünün korunması için dış açıkların kapatılmasını ve enflasyonun düşürülmesine odaklanmalıdır" denildi.



Mevcut makroekonomik politikaların bu ayarlamaları desteklemediği de vurgulanan IMF raporunda, kısa vadede iç tasarrufların artması ve enflasyonun düşürülmesi için daha sıkı para politikaları uygulanması önerildi.



Raporda bu politika değişikliğiyle birlikte, bankacılık sektörünün gücünün korunması için makro ihtiyati düzenlemeler yapılması gerektiğine de işaret edildi.



‘Orta gelir tuzağı’



Türkiye'de tasarruf ve rekabeti artırıcı reformların yapılmaması halinde ekonomik büyümenin orta vadede düşük seviyede seyredeceğini ve ülkenin "orta gelir tuzağına" düşeceğine dikkat çekti.



IMF'nin raporunda mevcut politikaların devam etmesi halinde gelecek beş yılda büyümenin yıllık yüzde 3.5 kalacağı ve gelişmiş ülkeleri yakalamasının zorlaşacağı ifade edildi.



‘Düzenlemeler geciktirilmemeli’



Mali politikaların ne kadar sıkılaştırılırsa, para politikalarının üzerindeki zararının o kadar az olacağı vurgulanan raporda, "Mevcut uluslararası ortamın ayarlamaların yapılması için kısa bir fırsat penceresi oluşturmakta olmasından dolayı bu düzenlemeler geciktirilmemelidir" denildi.



IMF raporunda, Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 25'i kadar olan finansman ihtiyacı duyduğuna dikkat çekildi.



‘Ayarlamaların maliyeti artacak’



IMF, yüksek dış borçların yanında, yüksek finansman ihtiyacı nedeniyle, sermaye girişlerinde oluşabilecek yavaşlamanın ekonomi üzerindeki temel riski oluşturduğu uyarısında bulundu ve ekledi:



"Dengesizliklerin büyümesine izin verildiği ve yetkililerin şoklara cevap verebilmek için politika çerçevesi oluşturmakta yavaş kaldığı sürece meydana gelecek ayarlamaların maliyeti artacak."