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Ekonomi

IMF'den kritik Yunanistan tahmini

IMF'nin icra direktörleri, Yunanistan ekonomisinin yıllık değerlendirmesi için toplanmıştı

08 Şubat 2017 13:33

Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan'ın kurtarma paketi için Euro Bölges kreditörleri tarafından belirlenen bütçe fazlası hedeflerini tutturamayacağını açıkladı.

IMF, icra direktörlerinin Yunanistan ekonomisinin yıllık değerlendirmesi için toplanmasının ardından yaptığı açıklamada, ülkenin faiz dışı bütçe fazlasının, ılımlı toparlanma ortamında, uzun vadede, geçen yılki seviyesi olan yüzde 1'den yüzde 1.5'a çıkacağını kaydetti. Halen faiz dışı fazla, Avrupalı kreditörler tarafından belirlenen yüzde 3.1'in oldukça altında.

IMF, Yunanistan'ın borcunun sürdürülemez olduğu yolundaki görüşünü tekrarladı. IMF, icra direktörlerinin büyük bölümünün ekonominin daha fazla mali konsolidasyona ihtiyaç duyduğunu düşündüğünü kaydetti.

IMF, Yunanistan'a Euro Bölgesi ülkelerinden alacağı 86 milyar euroluk (92 milyar dolar) fona destek olarak yeni kredi vermeyi düşündüğünü, ancak bunun olabilmesi için ülkenin borç azaltma planlarının güvenilir olması gerektiğini kaydetti. Yunanistan'ın Avrupalı kreditörleri de, Euro Bölgesi kurtarma paketinin bir sonraki diliminin serbest bırakılmasından önce, IMF'ten kendi yardımını onaylamasını istiyor.

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