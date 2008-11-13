IMF'de İzlanda kavgası

İzlanda, aylardır zorlanan ve iflas eşiğinde dolanan ekonomisini kurtarmak için , IMF'ye yardım başvurusunda bulundu. Bu yardım paketi onaylanmadıkça ne IMF ne de AB yardımcı olabilir.Ancak İngiltere ve Hollanda yardım paketini veto ediyor.İki ülke, öncelikle devletleştirilen bankalarına yatırım yapan kendi yurttaşlarının tüm paralarının geri ödenmesini ve ayrıca bu ülkelerin İzlanda'ya olan devlet borçlarının silinmesini şart koşuyor.İzlanda devlet başkanı Haarde bu tutumu şantaj olarak değerlendiriyor ve ekliyor: "Bu şekilde bu iki ülke kendi yarattıkları borçları bizim vergi mükelleflerimizin sırtına yıkacak. Bu kabul edilemez bir durum. Ülkemizin ekonomisi zaten can çekişirken bu tür çıkar oyunları İzlanda'nın AB'ye giriş planlarını bir daha düşünmesine de yol açıyor".İzlanda halkı Ekim 2008'de yapılan bir ankette yüzde 70 oranla AB'ye giriş sürecinin başlatılması için referandum istediklerini belirtmişlerdi. Hükümetteki liberal-tutucu koalisyon kesin AB karşıtlığı ile biliniyor.