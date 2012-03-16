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Dünya

IMF Yunanistan'a nefes aldırdı

IMF'den yapılan açıklamada, Fon'un icra kurulunun, Yunanistan'a ikinci kurtarma paketi kapsamında 28 milyar Euro kredi sağlanmasını onayladığı belirtildi

16 Mart 2012 11:17

 

T24 - Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan'a 28 milyar Euro'luk kredi desteğini onayladı. Kredinin 1.65 milyar Euro'luk kısmı hemen serbest bırakıldı.
 
IMF'den yapılan açıklamada, Fon'un icra kurulunun, Yunanistan'a ikinci kurtarma paketi kapsamında 28 milyar Euro kredi sağlanmasını onayladığı belirtildi.

Açıklamada, kredinin 1.65 milyar Euro'luk kısmının hemen serbest bırakılacağı vurgulandı.

IMF'nin Yunanistan için onayladığı 28 milyar Euro kredi desteği, AB ve IMF tarafından Yunanistan için hazırlanan 130 milyar Euro'luk ikinci kurtarma paketinin bir parçasını oluşturuyor.

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