IMF Yunanistan'a nefes aldırdı

T24 - Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan'a 28 milyar Euro'luk kredi desteğini onayladı. Kredinin 1.65 milyar Euro'luk kısmı hemen serbest bırakıldı.



IMF'den yapılan açıklamada, Fon'un icra kurulunun, Yunanistan'a ikinci kurtarma paketi kapsamında 28 milyar Euro kredi sağlanmasını onayladığı belirtildi.

Açıklamada, kredinin 1.65 milyar Euro'luk kısmının hemen serbest bırakılacağı vurgulandı.

IMF'nin Yunanistan için onayladığı 28 milyar Euro kredi desteği, AB ve IMF tarafından Yunanistan için hazırlanan 130 milyar Euro'luk ikinci kurtarma paketinin bir parçasını oluşturuyor.