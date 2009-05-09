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Dünya

IMF Ukrayna'ya verdiği kredinin ikinci bölümünü serbest bıraktı

09 Mayıs 2009 20:11

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya verdiği kredinin 2,8 milyar dolar olan ikinci diliminin serbest bırakılmasını onayladı.

Ukrayna'nın, IMF'nin yapılmasını istediği reformları kabul etmesinden sonra 16,4 milyar dolar tutarındaki kredi paketinin ikinci dilimi olan 2,8 milyar doların serbest bırakılması IMF Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi.

IMF Ukrayna Masası Şefi Ceyla Pazarbaşıoğlu, düzenlediği basın toplantısında, "son birkaç haftada başarılan bir istikrar ve siyasi uzlaşma var" dedi.

IMF Birinci Başkan Yardımcısı John Lipsky de yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın revize ettiği ekonomik programının, toplumun en savunmasız kesimlerini korurken, bankacılık sistemine güveni sağlayacağını ve mali sürdürülebilirliği koruyacağını" belirtti.

Lipsky, "Ukraynalı yetkililerin, emekli maaşları ve vergi reformlarını da kapsayan, önemli yapısal reformları bu yıl sonuna kadar uygulama niyetinden memnun olduklarını" ifade etti.

Ukrayna ekonomisinin bu yıl yüzde 8'e kadar daralmasını bekleyen IMF, enflasyonun ise yüzde 16,8'i bulacağını tahmin ediyor.

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