-IMF Türkiye'yle ilgili projeksiyonlarını revize etti İSTANBUL (A.A) - 23.09.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Daimi Temsilciliği Kıdemli Daimi Temsilcisi Mark Lewis, Türkiye'nin büyüme rakamları doğrultusunda kendi projeksiyonlarını revize ettiklerini, bu kapsamda GSYH'da reel yüzde 7,5'luk bir artış öngördüklerini, 2012 için de yüzde 2,5'luk bir beklenti içinde olduklarını bildirdi. Lewis, IMF'nin güncellenen ''Dünya Ekonomik Görünüm Raporu''nun sunumunun yapıldığı basın toplantısındaki konuşmasında, IMF'nin Türkiye ile ilgili projeksiyonlarının olduğunu hatırlatarak, dünya çapındaki ekonomik görünüme yönelik rakamlarında, Türkiye'de GSYH'daki büyüme oranı itibariyle yüzde 6,5 ve 2,25'lik bir artışın öngörüldüğünü belirtti. Bunların Türkiye'nin ikinci çeyrek GSYH beklentilerinin revize edilmeden önce açıklandığını anımsatan Lewis, şunları kaydetti: ''(Büyüme rakamları) beklediğimizden daha yüksek çıkmıştı. Bu doğrultuda biz de Türkiye ile ilgili kendi projeksiyonlarımızı revize etmiş durumdayız. Beklentilerimiz bütün makroekonomik ortam, enflasyon, cari açık vesaire bunlar değerlendirilerek revize ediliyor. GSYH'da reel yüzde 7,5'luk bir artış öngörüyoruz. 2012 için de yüzde 2,5'luk bir beklenti içindeyiz'' şeklinde konuştu.