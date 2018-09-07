IMF Türkiye'yi "mantıklı" politika üretmeye çağırdı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türk Lirası'nın aşırı değer kaybı ve yüksek enflasyondan dolayı ekonomide kriz yaşayan Türkiye'yi "mantıklı" ekonomi politikaları üreterek durumu istikrarlı hale getirmeye çağırdı.

IMF Sözcüsü Gerry Rice gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ancak bir kez daha ifade edeyim ki Türkiye'nin IMF'nin finansal programına talebi olmadı" dedi. Rice, "Piyasadaki oynaklık dikkate alındığında, Ankara'nın mantıklı ekonomi politikalarına açık bir şekilde sadık kalarak yarar sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu. Rice bunun en önemli tarafının, fiyat dengesi sağlama görevini sürdürebilmesi için Merkez Bankası'nın icrai bağımsızlığının garanti altına alınması olduğunu ifade etti.

Pazartesi günü açıklanan yüzde 17,90 oranla Türkiye'de yıllık enflasyon 2003'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye Merkez Bankası, Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısındaki aşırı değer kaybına rağmen yaklaşık üç aydır faizleri yükseltmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lira'yı güçlendirmek için ekonomistlerin beklediği faiz artırımına karşı çıkıyor. Erdoğan, ekonomide yaygın olarak kabul edilenin aksine yüksek faizin yüksek enflasyona neden olduğunu iddia ediyor. Bu görüş uluslararası ekonomistler tarafından kabul edilmiyor. Erdoğan, büyümeyi yavaşlatacağı ve yatırımları azaltacağı gerekçesiyle de faizlerin yükseltilmesine karşı.

Bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 13 Eylül'de yapacak olan Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan "parasal duruşun yeniden şekilleneceği" yönündeki açıklama faizlerin yükseltilebileceği beklentisine yol açmıştı.

AFP/GY,DÇÜ

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