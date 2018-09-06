IMF: Türkiye'ye lazım olan güçlü bir ekonomi politikası ve Merkez Bankası bağımsızlığı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye'nin hiçbir yardım talebi olmadığını belirterek "Türkiye'nin ihtiyacı olan güçlü bir ekonomi politikası ve Merkez Bankası bağımsızlığı" dedi.



IMF'ye Türkiye'den hiçbir yardım talebi olmadığını bildiren Rice "Makro ekonomide istikrarı sağlamak ve dengesizlikleri azaltmak için ekonomik politikalar oluşturmak faydalı olur. Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlaması için tam bağımsız olması da bunun önemli bir parçası" ifadesini kullandı.



Arjantin konusunda da değerlendirmelerde bulunan Rice Arantinli yetkililerle Washington'da görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Rice, aktif müzakerelerin devam ettiğini ve teknik anlamda ilerleme sağlandığını vurguladı.



IMF Arjantin'e ekonomik kriz nedeniyle 50 milyar dolar borç verilmesini öngören 3 yıllık stand-by anlaşması haziran ayında onaylamıştı.