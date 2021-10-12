IMF, Türkiye'nin yıl sonu büyüme ve enflasyon beklentisini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti.

Dünya'nın aktardığına göre IMF'in "Global Ekonomik Görünüm Raporu"na göre, temmuz ayında açıklanan ara raporda yüzde 5,8 olarak tahmin edilen Türkiye'nin 2021 yılı büyümesi, yüzde 9 seviyesine çıkarıldı.

IMF, 2022 yılında yüzde 3,3 olarak tahmin ettiği büyüme rakamında bir değişikliğe gitmedi.

Raporda, enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 17, yıl sonunda yüzde 16,7 olacağı beklentisine yer verildi. Bir önceki raporda ortalama enflasyon beklentisi yüzde 13,6, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12,5 seviyesinde bulunuyordu.

Gelecek yıl için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 11,8'den yüzde 15,4'e, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11,5'ten yüzde 14,5'e çıkarıldı.

Cari açık/GSYH beklentisi bu yıl için yüzde -3,4'ten yüzde -2,4'e revize edilirken, gelecek yıl için yüzde -1,6 olan tahmin değişmedi.

IMF, işsizlik oranı tahminini bu yıl için yüzde 12,4'ten yüzde 12,2'ye çekerken, gelecek yıl için yüzde 11,0 olan tahmine dokunmadı.