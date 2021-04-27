IMF: Türkiye, GSYİH oranla salgınla mücadeleye en az harcama yapan ülkelerden

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) salgınla mücadelede ülkelerin harcamalarına ilişkin araştırmasına göre Türkiye, gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranla en az harcama yapan ülkelerden biri oldu.

IMF'in "Covid-19'la mücadelede mali önlemler" başlıklı raporu, Ocak 2020'den Mart 2021'i kapsayan dönemde ülkelerin GSYİH'lerine oranla salgın için ne kadar harcadığını gösteriyor. Verilere göre Türkiye, şu ana kadar GSYİH'nın yüzde 1,9'una tekabül edecek kadar ek harcama yaptı, vergi indirimi gibi uygulamalarla hazine gelirlerinde kesintiye gitti.

Euronews'in aktardığına göre; Çin Halk Cumhuriyeti Makao Özel İdari Bölgesi, yüzde 27,4 ile liste başı olurken, özerk bölgeyi yüzde 25,5 ile ABD takip etti.

GSYİH'nın yüzde 10'undan fazlasına denk gelecek kadar salgınla mücadeleye bütçe ayıran ülkeleri ABD, Macao, Birleşik Krallık, Japonya, Avusturya, Yunanistan, Hong Kong, Yeni Zelanda, Singapur, Mauritius, Mikronezya Federal Devletleri, Tuvalu, Kiribati, Lesotho, Doğu Timor, İsrail, Almanyai Kanada ve Avustralya oluşturuyor.

GSYİH'nın yüzde 2,5'inden azına tekabül edecek kadar az harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, Meksika, Suudi Arabistan, Arnavutluk, Cezayir, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Belize, Botsvana, Brunei, Romanya ve Katar yer alıyor.

Küresel çapta ortama alındığında ise yüzde 9,2 olan rakam Avrupa Birliği geneli ortalamasında yüzde 3,8 olarak kaydedildi.

Raporda, her ülkenin ihtiyaçlarının ve salgından etkilenme düzeyinin farklı olduğu gözetildiğinde sıralamada kıyaslama yapmanın doğru olmayacağının altı çizildi.

Türkiye'de ek harcamalar ve gelir kesintileri

Türkiye'de ilaç, aşı ve tıbbi malzeme gibi kalemlerde ek harcamaların 4,3 milyar TL, hastane ihtiyaçları ve koruyucu malzeme masraflarının 1,3 milyar TL, sağlık personeli primlerinin 9,6 milyar TL olduğu yazıldı.

Salgından dolayı mali yardım ve emekli maaşlarının 7,5 milyar TL, işsizlik yardımının 5,1 milyar TL, kısa çalışma ödeneğinin 27,7 milyar TL ve iş veren desteğinin 8,3 milyar TL arttığı da raporda yer alan bilgilerden.

Veriler, Türkiye'de 29 Nisan'da başlayacak 3 haftalık kısıtlamalardan kaynaklanan giderleri kapsamıyor.