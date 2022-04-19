IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan Nisan 2022 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre 2022 yılı küresel büyüme tahmini yüzde 4.4'ten yüzde 3.6'ya düşürüldü. Türkiye büyüme tahmini ise yüzde 3,3'ten yüzde 2,7'ye revize edildi.

Kurum Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 8.5, Ukrayna ekonomisinin de yüzde 35 küçülmesini bekliyor.

Türkiye büyüme tahmini de düştü

Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3.3'ten yüzde 2.7'ye, 2023 tahminini yüzde 3.3'ten yüzde 3'e düşürdü. Türkiye için 2022 yılı TÜFE tahmini yüzde 60.5 olurken 2023 TÜFE tahmini yüzde 37.2 oldu.

Tahminlere göre Türkiye'de cari denge/GSYH oranı 2022'de eksi yüzde 5.7, 2023'te eksi yüzde 2 olacak.

IMF gelişen ülkelerde 2022 yılı enflasyonunu da yüzde 8.7 olarak tahmin etti.