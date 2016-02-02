IMF: Türkiye ekonomisi büyüyecek ama enflasyon yükselecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) yıllık olağan Dördüncü Madde gözden geçirme görüşmelerinin ardından önemli açıklamalarda bulunarak, “Türkiye ekonomisinde bu yıl güçlü büyüme sürecek ancak enflasyon yükselecek” öngörüsünde bulundu.

Asgari ücretteki artışa yönelik de uyarıların yer aldığı açıklamada, “Asgari ücretteki artış bazı faydalar sağlayabilir ancak riskler de yaratıyor” dendi. Açıklamada dış dengesizlikleri gidermek ve enflasyonu düşürmek için daha sıkı maliye politikasına ihtiyaç olduğu belirtildi.

IMF’nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

*Türkiye ekonomisinin önündeki ana zorluk dış dengesizlikleri azaltmak ve potansiyel büyümeyi yukarı çekmek.

*Türkiye ekonomisinde bu yıl güçlü büyüme sürecek ancak enflasyon yükselecek.

*Cari açığın daralması memnuniyet verici ancak dış dengesizlikler sürüyor.

*Dış dengesizlikleri gidermek ve enflasyonu düşürmek için daha sıkı maliye politikası yardımcı olacaktır.

*Enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine yaklaştırmak için daha sıkı bir para politikası duruşu gerekli.

*Para politikasının etkinliğini artırmak için politika çerçevesi sadeleştirilmeli.

*Asgari ücretteki artış bazı faydalar sağlayabilir ancak riskler de yaratıyor.

*Ekonominin yeniden dengelenme sürecinde iddialı yapısal reform gündemi önem taşıyor.

*Türkiye ekonomisinin 2016'da yüzde 3.5 ile yüzde 4 arasında büyümesi bekleniyor.