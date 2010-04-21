IMF, 'Türkiye beklentileri'ni açıkladı

T24 - Uluslarası Para Fonu'nun (IMF) "Dünya Ekonomik Görünümü"raporuna göre, Türkiye ekonomisi, bu yıl yüzde 5.2, 2011'de de yüzde 3.4 büyüyecek. Türkiye bu tahminlerle 2010 yılındaki büyüme öngörüsünde Türkiye , Avrupa'da en yüksek tahmin oranına sahip ülke konumunda bulunurken, küresel mali krizin ilk dış şoklarını atlatan ülkeler arasında da gösterildi. Raporda ayrıca yükselen ve gelişmekte olan ülkelerdeki büyümenin ise 2010 ve 2011 yıllarında yüzde 6.25'in üzerinde olması öngörüldü.





Raporun yayımlanan birinci ve ikinci bölümlerinde, 2010 ve 2011 yılında küresel büyüme oranının yüzde 4.25'e ulaşacağı tahmin edildi.





Raporda, küresel iyileşmenin beklenenden daha iyi olduğu ifade edilirken, güçlü bir başlangıç yapan ekonomilerin öncü olma rolünü sürdüreceği kaydedildi.





Rapora göre, gelişmiş ekonomilerin 2010 yılında yüzde 2.25, 2011 yılında ise yüzde 2.5 oranında büyümesi bekleniyor. Yükselen ve gelişmekte olan ülkelerdeki büyümenin ise 2010 ve 2011 yıllarında yüzde 6.25'in üzerinde olması öngörüldü. Ancak, gelişmiş ekonomilerdeki iyileşmenin önceki daralmalardaki iyileşmelere göre yavaş olacağı ifade edildi.







Mali stratejilere ihtiyaç var







Orta vadede mali takviye stratejilerine acil ihtiyaç olduğu belirtilen raporda, aktivelerdeki ani düşüş ve teşvik önlemlerinin, gelişmiş ekonomilerdeki mali açıkları gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 9'una yükselttiği, 2014 yılında bu ülkelerdeki borcun reel GSYH'ya oranının yüzde 100'ünü aşacağı öngörüldü. Bu durum, kriz öncesi döneme göre yüzde 35 artışa tekabül ediyor.





Raporda, gelişmiş ekonomilerde işsizliğin 2011 yılına kadar yüzde 9 sevilerinde seyredeceği, daha sonra yavaş yavaş düşeceği belirtildi.







Türkiye ekonomisi büyüyecek







Rapora göre, Türkiye'nin 2009 yılında yüzde 4.7 oranında daralan GSYH'sinin, bu yıl yüzde 5.2 büyümesi bekleniyor. Büyümenin 2011 yılında da yüzde 3.4 oranında gerçekleşmesi öngörüldü. IMF'nin raporunda yer alan Avrupa ülkeleri arasında Türkiye, 2010 yılı büyüme öngörüsüyle, en fazla büyüme olması beklenen ülke konumunda.





Raporda, Türkiye'de tüketici fiyatlarının yıllık ortalama bazında 2009'da yüzde 6.3 arttığı, bu artışın 2010 yılında yüzde 9.7, 2011 yılında ise yüzde 5.7 olacağı öngörüldü.





Bunun yanında, rapora göre, Türkiye'nin 2009 yılında cari işlemler dengesinin GSYH'ye oranı yüzde -2.3 iken, bu oranın 2010'da yüzde -4.0, 2011 yılında da yüzde -4.4 olması bekleniyor.





Raporda, büyüme beklentilerinin çok geniş değişkenlik gösterdiği belirtildi. Raporda, küresel krizi nispeten atlatan ekonomiler arasında Polonya, ilk dış şokları atlatan ülkeler arasında Türkiye örneği verilerek, bu tür ülkelerin küresel ticaretin normalizasyonu ve ana para akışlarının geri dönüşünün yardımıyla daha güçlü şekilde toparlanabileceği tahmininde bulunuldu.