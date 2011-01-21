-IMF: TUNUS'TA 1,5 TON ALTIN EKSİK LONDRA/TUNUS (A.A) - 20.01.2011 - Dünya Altın Konseyi'nin (DAK) aralık ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ekim ayı verilerine göre, Tunus Merkez Bankası kasalarında 1,5 ton altın eksik bulunuyor. Merkezi Londra'da bulunan ve dünyanın önde gelen altın üreticilerini bir araya toplayan Dünya Altın Konseyi, geçen aralıkta Tunus'un altın stokunun 6,8 ton olduğunu belirtmişti. Tunus'un devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin kaçarken 1,5 ton altını götürdüğü iddialarını bir kez daha yalanlayan Tunus Merkez Bankası'nın çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkedeki altın rezervi miktarının 5,3 ton olduğu bildirildi. IMF de ekim sonunda, Tunus Merkez Bankası'nın altın rezervi seviyesini 6,8 tona karşılık gelen 220 bin ons olarak açıklamıştı. Fransız TF1 televizyon kanalı ve Le Monde gazetesi de Bin Ali ailesinin 45 milyon avro tutarında 1,5 ton altını kaçarken götürdüğünü iddia etmişti. -DEVLET, BİN ALİ'NİN PARTİSİNİN MAL VARLIĞINA EL KOYDU- Öte yandan, Tunus'taki ulusal birlik hükümetinin ilk bakanlar kurulu toplantısının sonunda, devrik Devlet Başkanı Bin Ali'nin siyasi partisi Demokratik Anayasal Birlik'in (RCD) tüm taşınır ve taşınmaz mal varlığına devletin el koyma kararı çıktı. Binlerce Tunuslu, 14 Ocakta ülkeden kaçan Bin Ali'nin devrilmesinden beri her gün RCD'nin yasaklanması ve devrik devlet başkanının ekibinden çok sayıda bakanın bulunması dolayısıyla geçiş hükümetinin istifası için gösteri yapıyor. Yeni hükümette de yer alan eski bakanlar, bugün partiden istifa ettiler. Bu arada, geçiş hükümeti, olaylarda ölenler için üç günlük ulusal yas ilan etti.