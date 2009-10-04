IMF toplantısı Özal'ın evini soydurdu

Semra Özal'ın Büyükdere'deki yalısından dizüstü bilgisayar ve ziynet eşyaları çalındı. Nöbetteki polisin yorgunluktan uyuduğu ileri sürüldü



Sarıyer'de bulunan 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın yalısı soyuldu. Ziynet eşyası, dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalan hırsızların, kapıdaki polisin uyumasından yararlanarak pencereden rahatlıkla içeri girdikleri öne sürüldü. Olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Sevimli Sokak 3 numarada bulunan Özallar'a ait yalıda meydana geldi. Semra Özal sabah uyandığında, gece eve hırsız girdiğini fark ederek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen güvenlik güçlerince yapılan incelemede, Özal ile evdeki yardımcısının uyuduğu sırada eve pencereden girildiği anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, yalı ve çevresinde parmak izi çalışması yaptı.



Önce başka bir evi denediler



Sokakta 3 vardiya halinde 8'er saat görevli polislerden birinin IMF toplantısı nedeniyle çekilmesi üzerine, çalışma saatleri 12'ye çıkan polislerden gece vardiyasındakinin yorgunluktan uyuduğu, hırsızların da bu sırada yalıya girdikleri öne sürüldü. Semra Özal'ın yalısına giren hırsızların yine aynı saatlerde aynı sokakta bulunan bir evin daha kapısını zorladıkları, fakat ev sahibinin uyanıp gürültü yapması sonucu vazgeçtikleri anlaşıldı. Hırsızların bunun üzerine başka bir eve daha girdikleri ve bu evden de hırsızlık yaptıkları kaydedildi. Hırsızlık olayıyla sarsılan Semra Özal dışarı çıkmazken, küçük oğlu Efe Özal, eşi ve küçük çocuğu ile birlikte saat 13.00 sıralarında annesinin yanına yalıya geldi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, soruşturmayı sürdürüyor.