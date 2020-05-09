IMF: Tablo tahmin ettiğimizden kötümser

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomi üzerindeki etkileri hakkında uyarı geldi. IMF Direktörü Kristalina Georgiev, küresel ekonominin salgından başlangıçta tahmin edilenden daha fazla etkileneceğini söyledi. Georgieva, "Birçok ülkeden gelen veriler, bizim 2020 için yaptığımız kötümser tahminlerin altında" dedi.

IMF geçtiğimiz ay yaptığı tahminde salgına karşı alınan sosyal mesafe önlemlerinin bir sonucu olarak dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 3 küçülmesini öngörmüştü.

270 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüs nedeniyle küresel ekonomide 1930’lu yıllarda yaşanan Büyük Buhran’dan bu yana en büyük kayıpların gerçekleşmesi bekleniyor.

Pandeminin 2020’nin ikinci yarısında etkisini kaybetmesi durumunda küresel büyümenin 2021’de yüzde 5.8 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

TIKLAYIN - IMF, dünya ve Türkiye için karamsar: Büyük Buhran'dan sonraki en sert küçülme bekleniyor!