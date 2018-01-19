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Dünya

IMF: Rusya, durgunluk sürecini geride bıraktı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ocak (DHA)  - Uluslararası Para Fonu (IMF) Resmi Temsilcisi Jerry Rays, IMF’nin Rusya’daki ekonomik durumun düzeldiğini gördüğünü, fakat ülkede reformların düzenlenmesi gerektiğini bildirdi

19 Ocak 2018 16:15

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Ocak (DHA)  - Uluslararası Para Fonu (IMF) Resmi Temsilcisi Jerry Rays, IMF’nin Rusya’daki ekonomik durumun düzeldiğini gördüğünü, fakat ülkede reformların düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.
Rays IMF’nin Ocak raporunda yaptığı açıklamada, “Rusya iki yıllık durgunluk sürecini geride bıraktı. İyi makroekonomik politika ve daha yüksek petrol fiyatları sayesinde GSYH artış temposu tekrar olumlu hale geldi” ifadesini kullandı.
Raporda Rus ekonomisinin yenilenen değerlerinin olacağını belirten Rays şöyle devam etti:
“Rus ekonomisinin büyüme temposunun hızlandırılması için hükümetin mevcut enflasyon hedeflemesi rejimine ek olarak yapısal eksikliklerle de mücadele etmesi gerekiyor. Ayrıca Rus Hükümeti’nin yatırım iklimini iyileştirmesi gerekiyor, buna altyapıya yatırımların artırılması, sosyoekonomik durumun iyileştirilmesi, ürün piyasasının verimliliğinin artırılması, ticari anlaşmaların genişletilmesi ve inovasyon teknolojisine desteğin sağlanması dahildir.”

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