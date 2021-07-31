IMF’nin 6.4 milyar dolarlık pandemi desteği Merkez Bankası’nın rezervlerini yüzde 15 artıracak; paket riskli ülkelere sıcak para akışını hızlandırdı

T24 Ekonomi Servisi

IMF’nin pandemiyle mücadelede destek olmak amacıyla üye ülkelere aktarmaya hazırlandığı 650 milyar dolar ile ilgili bir haber analiz yayınlayan Bloomberg, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelere sağlanacak kaynağın gelişen piyasaların yatırım enstrümanlarını olumlu yönde etkilediğini belirtti. Bloomberg’de yer alan grafiğe göre gelişen ülkelerin yatırım yapılabilir seviyenin altındaki tahvilleri, IMF haberinin duyulmasından bu yana, yatırım yapılabilir tahvillere göre daha iyi getiri sağladı.

Grafik: Gelişmekte olan ülkelerin yatırım seviyesindeki tahvilleri (Mavi) ile yatırım yatırım seviyesinin altında bulunan tahvillerin (Siyah) getirisi

IMF paketinin gelişen ülkelere etkisini değerlendiren uluslararası yatırım kuruluşu UBP’nin yöneticisi Thomas Christiansen, “Gelişen ülkelerin FED’i -Amerikan Merkez Bankası- yok ama IMF’si var” dedi. Christiansen, IMF paketinin gelişen ülkelerin kredibilitesine artıracağını ifade etti.

Bloomberg’e göre IMF paketi, Türkiye, Arjantin, Pakistan ve Ekvador’un merkez bankası rezervlerini yüzde 10’dan fazla artıracak.

Mahfi Eğilmez daha önce Ağustos sonunda gerçekleştirilmesi planlanan tahsisten Türkiye’ye düşecek payın yaklaşık 6,4 milyar dolar dolayında olacağını belirtmişti.

Grafik: 650 milyar dolarlık IMF paketi ülkelerin rezervlerini ne kadar artıracak? (Yüzde)

Ağustos sonunda hesaplara geçecek

Bloomberg, IMF kaynaklarına dayanarak söz konusu kaynağın 230 milyar dolarlık kısmının Ağustos ayı sonunda üye ülkelerin merkez bankalarına aktarılmış olacağını belirtti. Sürecin tamamlanması için IMF üyesi ülkelerin yüzde 85’inin kararı onaylaması gerekiyor.