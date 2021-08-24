IMF, muhalefetin tepkisine rağmen Belarus'a yaklaşık 1 milyar dolar yardımda bulundu

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Uluslararası Para Fonu (IMF), ülkedeki muhalif isimlerin ve birçok Batı ülkesinin yoğun tepkisine rağmen Belarus'a yaklaşık 1 milyar dolar yardımda bulundu.

IMF yardımı Koronavirüs pandemisi sonrasına hazırlanan küresel ekonomiye destek için başlattığı program kapsamında yaptı.

Ülkedeki muhalifler, yapılan büyük yardımın Koronavirüs pandemisi nedeniyle beliren problemler için değil, muhalefeti bastırmak için kullanılacağını savunuyordu.

IMF'nin Moscow Times'a yaptığı açıklamada, "IMF'ye her zaman uluslararası kamuoyu yön verir. Belarus da tüm IMF ülkeleri gibi programdan kota paylaşımına düşen payı alacak" denildi.

Toplamda 650 milyar dolar değerindeki program kapsamında neredeyse tüm IMF ülkelerine yardımda bulunuldu.