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Ekonomi

IMF / Lagarde: Gelişen teknoloji istihdamı tehdit etmemeli

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Şubat (DHA) - Endonezya’nın başkenti Cakarta’da “Değişen Küresel Manzara’da Yeni Büyüme Modelleri” adlı uluslararası konferansa katılan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, gelişen teknolojinin istihdamı z

27 Şubat 2018 18:57

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Şubat (DHA) - Endonezya’nın başkenti Cakarta’da “Değişen Küresel Manzara’da Yeni Büyüme Modelleri” adlı uluslararası konferansa katılan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, gelişen teknolojinin istihdamı zorlaştırması üzerine düşünülmesi gerektiğini söyledi.
Küresel çalışma alanları ve ekonomik yapıyı etkileyen teknolojik devrime hazırlanmak gerektiğinin altını çizen Lagarde, küresel yönetim danışmanlığı firması McKinsey’in araştırması bulgularının günümüzde yer alan mesleklerin yüzde 60’ının yakın zamanda makineler tarafından yapılacağını gösterdiğine dikkat çekti.
İş yaşamının geleceğini düşünmek gerektiğini de vurgulayan Lagarde, “Yeni iş modelleri teknolojik gelişmeler üzerine kuruluyor. Hedefimiz teknolojiden mümkün olduğunca faydalanmak. İnanıyorum ki, yakında \'dijital ekonomi\' terimi sadece \'ekonomi\' olacak. Bahsedilen yeni ekonominin sadece verimlilik ve büyümeyi artırması değil, aynı zamanda, genç, yaşlı, zengin, fakir gözetmeksizin herkes için uygun bir temel kurmak gerekiyor. Ortak görevimiz, daha akıllı, daha adil ve insani bir ekonomi yaratmak” dedi.
IMF’nin bütün partnerleriyle, eşitsizliği, cinsiyet ayrımcılığını ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için birlikte çalıştığını söyleyen Lagarde, “Elimizdeki, ekonomik analizlerden, finansal kaynaklara kadar, bütün kaynakları gelişme kapasitesini yükseltmek için kullanıyoruz” dedi.

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