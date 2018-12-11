IMF: Küresel ekonomi için fırtına bulutları toplanıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Birinci Başkan Yardımcısı David Lipton, küresel ekonomi üzerinde fırtına bulutlarının toplandığı uyarısında bulunarak, hükümet ve merkez bankalarının durumla mücadele etmek için yeterince donanımlı olmayabileceğini söyledi.

ABD merkezli finans haber ajansı Bloomberg tarafından düzenlenen bankacılık konferansında konuşan Lipton, "Liderlere söyledik, 'Havalar güneşliyken çatılarınızı onarın' dedik. Ancak ben de pek çoğunuz gibi fırtına bulutlarının toplandığını görüyorum ve şu ana kadar alınan tedbirlerin yetersiz kalabileceğinden endişe ediyorum" dedi.

Lipton küresel ekonominin karşı karşıya olduğu zorlukların politika yapıcıları daha önce hiç karşılaşılmamış türden sıkıntılarla burun buruna getirebileceğini vurguladı ve "Merkez bankaları muhtemelen daha da radikal önlemler almak zorunda kalacaklar" dedi.

Ancak Lipton, merkez bankalarının uyguladığı para politikalarının küresel ekonomiyi girdiği zorlu süreçten çıkarma konusunda yetersiz olabileceğini de ifade etti.

“En büyük risk ABD - Çin ticaret savaşı”

Lipton, 2008 küresel krizine karşılık olarak hükümetlerin mali genişlemeye gittiğini ve kamu harcamalarını artırarak büyüme oranlarını ve istihdamı desteklediğini hatırlattı ve "Ancak 10 yıl öncesindeki gibi bir manevra alanı artık yok" dedi.

Lipton küresel ekonomi için en büyük riskin ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlerin gümrük vergilerini yükseltmiş, Çin de aynı şekilde karşılık vererek ABD'den alınan ürünlere ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

IMF tahminlerine göre, bahsi geçen tüm gümrük vergileri uygulamaya konulursa 2020'de küresel GSYH'ye maliyeti 0.75 puan düzeyinde olacak.