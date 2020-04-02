IMF, Koronavirüs salgınını savaşla kıyasladı: İnsanlar ölüyor, sağlık çalışanları cephede, ekonomi etkilendi

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Uluslararası Para Fonu (International Para Fon - IMF), yeni tip Koronavirüs(Covid-19) salgınını "savaş"la kıyasladı.

IMF imzasıyla paylaşılan bir blog yazısında, "Koronavirüs salgını bir savaşı andırıyor, aslında çoğu yönden de öyle" ifadeleri yer aldı.

Yeni tip Koronavirüs, dünyada neredeyse bir milyon kişiyi enfekte etti ve 42 binden fazlasını öldürdü. Ülkeler sınırlarını kapattı, iş yerleri çalışamaz hale geldi ve insanlara evlerinden çıkmamaları söylendi.

Yazıda, "İnsanlar ölüyor. Sağlık profesyonelleri cephede.Temel servislerdekiler mücadelede destek olabilmek için mesai yapıyor. Bir de gizli askerler var; Evlerine hapsolmuş bir şekilde üretime tam destek veremeden evlerinden virüse karşı mücadele verenler" ifadeleri yer aldı.

IMF, savaş şartlarında silahlara yapılan aşırı harcamanın ekonomiyi ayakta tuttuğunu ifade ederken, "Bu krizde durum biraz daha karmaşık" değerlendirmesinde bulundu. IMF, savaşlarda da bu şartlarda da asıl yükün kamu sektörüne bindiğini ifade etti.

IMF, bu pandeminin iki safhası olacağını yazdı:

1- Savaş: İnsanlar evlerinde oturacak ve ekonomik faaliyetler büyük ölçüde duraklayacak. IMF bu sürecin 3 ila 6 ay süreceğini öngörüyor

2- Savaş sonrası süreç: Koronavirüs herhangi bir şekilde kontrol altına alındıktan sonra ekonomi normal işleyişine geri dönecek.

Yazıda, "İyileşme sürecinin ne kadar süreceği salgın süresinde hükûmetler tarafından uygulanacak politikalara bağlı" denildi.