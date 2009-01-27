IMF ile anlaşma Davos'a kaldı

IMF: Kilit konularda önemli gelişme sağlandı

Hazine Müsteşarlığı’ndan Devlet Bakanı Mehmet Şimşek imzasıyla yapılan açıklamada, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 8-26 Ocak tarihleri arasında yürütülen program çalışmalarının içeriğine ilişkin birçok konuda genel hatlarıyla mutabakat sağlandığı kaydedildi. Açıklamada, program kapsamındaki orta ve uzun vadeli bazı yapısal reformlara yönelik çalışmaların tamamlanması için önümüzdeki dönemde görüşmelere devam edileceği vurgulandı.Bakan Şimşek, Merkez Bankası’nın verdiği kokteylde gazetecilerin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilişkilere yönelik sorularını yanıtladı. Şimşek, şöyle konuştu:“Davos’ta ben görüşmelere devam edeceğim. Dolayısıyla önümüzdeki dönem dediğimiz... Önümüzdeki haftalar, günler. O şekilde algılanmasında fayda var. Bazı noktalarda henüz çalışmaları bitiremediğimiz için bir süre ara verilecek. Ondan sonra da tekrar o kalan unsurlar üzerinde fikir ayrılıkları giderildikten sonra tekrar belli bir noktadan devam edilecek.”Fikir ayrılıkları devam eden noktaların sorulması üzerine Şimşek, devam eden müzakerelerin içeriğine ilişkin konuşmayacağını söyledi.Şimşek, “Niyet mektubu seçim sonrasına mı bırakılacak?” şeklindeki soruyu, “Böyle bir eğilim bulunmuyor. Böyle bir eğilim olsaydı daveti ocak başında değil, Ocak sonunda veya Şubat’ta yapardık. Dolayısıyla bizim niyetimiz, eğilimimiz bu. Eğilimimiz programı mümkün olan en kısa süre içinde nihai şekliyle uygulamaya koymaktı. Yaklaşımımız buydu. Dolayısıyla seçim odaklı bir yaklaşık söz konusu değildir” dedi.Mehmet Şimşek, müzakerelerin iki tarafı da ilgilendirdiğine dikkati çekerek, “Her zaman söyledim. ‘Bunların ne zaman biteceğiyle ilgili kesin bir gün veremem’ dedim” şeklinde konuştu.IMF ile yapılacak anlaşmanın tutarı ve süresine ilişkin soru üzerine de Şimşek, bunların en son aşamada değerlendirileceğini kaydetti.Uluslararası Para Fonu IMF, Türkiye ile yeni stand-by düzenlemesi yönünde yapılan görüşmelerde bazı kilit konularda önemli ilerleme sağlandığını ve görüşmelerin gelecek haftalarda da devam edeceğini bildirdi.IMF tarafından yapılan yazılı açıklamada, IMF Türkiye masası şefi Rachel van Elkan başkanlığındaki heyetin, "Türk makamlarının ekonomik programının desteklenmesi amacıyla yeni bir IMF stand-by düzenlemesi konusunda" 8-26 ocak tarihleri arasında Türkiye'de görüşmelere devam ettiği kaydedildi.IMF heyetinin, Ankara ziyaretinin sonunda, Van Elkan'in şu açıklamayı yaptığı belirtildi:"IMF heyeti ve Türk makamları, bazı kilit konularda önemli ilerleme sağladı. IMF heyeti ve Türk makamları, aralarında özellikle orta vadeli yapısal mali reform gündeminin de dahil olduğu geriye kalan konuların sonuçlandırılması yönünde gelecek haftalarda diyaloğa devam edecek."