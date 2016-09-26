IMF eski başkanı Rato kredi kartı yolsuzluğu suçlamasıyla mahkemede

Uluslararası Para Fonu (IMF) eski başkanı Rodrigo Rato ile 64 diğer bankacı hakkında İspanya'daki Bankia bankasında kredi kartı yolsuzluğu iddialarıyla açılan dava bugün Madrid'de başladı.

Sanıkların, görevleriyle hiç bir ilgisi olmayan lüks alışverişlerini ödemek için "gayri resmi" kredi kartları kullandıkları iddia ediliyor.

Savcılar sanıkların İspanya mali kriz yaşar ve milyonlarca İspanyol kendisini yoksulluk ve işsizlikle karşı karşıya bulurken, bankacıların bu kartlarla oteller, giysiler, eğlence ve seyahat giderlerine yaklaşık 12 milyon euro (13,5 milyon dolar) harcadıklarını söylüyorlar.

IMF eski başkanı ve Bankia eski genel müdürü Rato kanunsuz bir şey yapmadığını söylüyor.

İspanya'nın sorunlu Bankia bankası 2012 yılında dev kamu fonları harcanarak hükümet tarafından kurtarılmıştı.

Gayri resmi kredi kartı alışverişlerinin vergi beyannamelerinde de bildirilmediği belirtiliyor.

Bankacıların bu tür kartlar kullanarak büyük masraflar yaptığı bu sistemin önce Caja Madrid bankasında 2003 yılında başladığı sonra 2011 yılında Rato tarafından kurulan Bankia'da 2012'ye kadar sürdürüldüğü kaydediliyor.

O sırada hükümetteki merkez sağ Halk Parti üyesi olan Rodrigo Rato, Bankia'nın batmanın eşiğinden zor kurtarıldığı 2012'de bankanın genel müdürlüğünden istifa etmişti.

Hükümetin Bankia'yı kurtarma operasyonu sırasında bankada küçük miktarda hissesi bulunan 200 bin civarında yatırımcı kayba uğradı.

Bu hissedarların bir kısmı bugün Madrid'deki mahkeme binası önünde öfkeli bir gösteri yaptılar, "Sefiller! Emeklilerin parasını çaldınız!" diye bağırdılar.

Savcılar Rato için 4,5 yıl, 2011 yılında 6 diğer bankayla birlikte Bankia ile birleşen Caja Madrid bankasının eski genel müdürü Miguel Blesa için 6 yıl hapis cezası istiyor.

Suçlu bulunurlarsa ayrıca Rato 2,7 milyon euro, Blesa ise 9.3 milyon euro para cezasına çarptırılabilir.

2004-2007 yılları arasında Uluslararası Para Fonu başkanı olan Rodrigo Rato İspanya Ekonomi Bakanı olarak da görev yapmıştı.

Şu anda yargı önüne gelmesine sebep olan suçlamalar partisinin de yolsuzluğa bulaştığı iddialarını yeniden alevlendirdi.