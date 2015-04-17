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Dünya

IMF eski başkanı, 'kara para aklama' ve 'vergi kaçakçılığı'ndan dolayı gözaltına alındı

İspanya eski Ekonomi Bakanı ve IMF eski başkanı Rodrigo Rato'nun evine düzenlenen baskında bilgisayar ve evraklara el kondu

17 Nisan 2015 02:37

IMF eski başkanı ve İspanya eski Ekonomi Bakanı Rodrigo Rato kara para aklama ve vergi kaçakçılığından dolayı gözaltına alındı. Rato, 2012 yılında çıkarılan vergİ affına başvurmadan önce, bazı deniz aşırı kurumlar üzerinden kara para aklamakla suçlanıyordu. 


İspanyol mali polisi eski IMF başkanının Madrid'de evine de baskın düzenleyerek bilgisayar ve evraklarına el koydu. Yaklaşık 3.5 saat süren aramadan sonra Rato'yu da evinden alan polisler eski bakanı mahkemeye sevk edilmek üzere emniyete götürdü.

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