IMF eski başkanı, 'kara para aklama' ve 'vergi kaçakçılığı'ndan dolayı gözaltına alındı

IMF eski başkanı ve İspanya eski Ekonomi Bakanı Rodrigo Rato kara para aklama ve vergi kaçakçılığından dolayı gözaltına alındı. Rato, 2012 yılında çıkarılan vergİ affına başvurmadan önce, bazı deniz aşırı kurumlar üzerinden kara para aklamakla suçlanıyordu.



İspanyol mali polisi eski IMF başkanının Madrid'de evine de baskın düzenleyerek bilgisayar ve evraklarına el koydu. Yaklaşık 3.5 saat süren aramadan sonra Rato'yu da evinden alan polisler eski bakanı mahkemeye sevk edilmek üzere emniyete götürdü.