IMF-Dünya Bankası toplantıları sona erdi

Guvernörler kurulu toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde dün, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı açılış oturumuyla başlamıştı.

Açılış oturumunun ardından, Türkiye adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile birlikte ülke guvernörlerinin konuşmalarıyla devam eden toplantıda, 186 ülkeden katılımcılar hazır bulundu.

İstanbul'daki toplantıda, “Küresel Krizden Çıkma”, “Mali Sistemin Geleceği” ve “IMF Yönetişim Reformları” ana konular olarak ele alındı.

IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları, guvernörler kurulu başkanlığının Vietnam'dan Nijerya'ya devrinin yapılacağı kapanış oturumuyla sona erdi.

TOPLANTILARA 15 BİN KİŞİ KATILDI

IMF-Dünya Bankası Guvernörler Kurulu Toplantısı boyunca 690 özel güvenlik, 485 temizlik görevlisi ve bin 500 kişi katılımcılara catering hizmeti verdi.

Toplantılara 13 bin delegasyon ve 2 bin ziyaretçi katıldı.

Toplantıları izlemek üzere bin 661 basın mensubunun online akreditasyon yaptı, kartını alıp toplantıları izleyen gazeteci sayısı ise bin 138 oldu. Söz konusu gazetecilerin 667'si Türkiye'den, geri kalan bölümü dünyanın çeşitli ülkelerinden toplantılara katıldı.

Ana toplantılarda 11 dilde çeviri yapıldı.

Toplantıların yapıldığı İstanbul Kongre Merkezi ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yaklaşık 5 bin adet personel görev yaptı.

IMF-Dünya Bankası Guvernörler Kurulu Toplantısı'nda yaklaşık 500 bin adet su ücretsiz olarak dağıtıldı.

Hamidiye Su yetkilileri, ABD'de yapılan IMF hazırlık toplantılarında, konuşmalar sırasında izleyicinin gözünü yormaması, dikkatini dağıtmaması, konuşmacının elinde veya ekranda parlamaması için tavsiye edilen pet şişelerin kapak renginin, toplantıya özel mavi yerine beyaz üretildiğini söyledi.

Öte yandan toplantılar kapsamında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nın Rumeli Fuar alanında aralarında Şakir Eczacıbaşı, İzzet Keribar ve Sıtkı Kösemen'in de aralarında bulunduğu fotoğraf sanatçılarının eserleri sergilendi.