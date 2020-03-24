IMF, destek talep eden ülke sayısını açıkladı

Salgının insani maliyetinin ölçülemez durumda olduğunu ve tüm ülkelerin insanları korumak ve ekonomik hasarı azaltmak için birlikte çalışması gerektiğini söyleyen Georgieva, G20 maliye bakanları ile merkez bankası başkanlarına “şimdi dayanışma zamanı” sözleriyle seslendi. Küresel ekonomide 2020’de en az 2008 finans krizi dönemindeki kadar büyük bir resesyon (ekonomik küçülme) beklediklerini söyleyen IMF Başkanı, 2021’de toparlanma umduklarını sözlerine ekledi.

1 trilyon dolarlık kredi paketi hazır

IMF, başvuru yapan ülkelerin adını açıklamadı ancak daha önce Venezuela’nın talebinin reddedildiği basına yansımıştı.1 trilyon dolarlık tüm kredi kapasitelerini kullanmak için hazır olduklarını söyleyen IMF Başkanı, ülkelere sağlık sistemlerini güçlendirmeye ve virüsün yayılmasını durdurmaya öncelik vermeleri çağrısında bulunarak, “Virüsün yayılması ne kadar hızlı durursa, toparlanma da o kadar hızlı ve güçlü olacak” dedi.

IMF’den yardım talebini resmen ilan eden İran’a ise ne yanıt verildiği bilinmiyor.

83 milyara dolarlık sıcak para çıktı

Gelişmiş ülkelerin krize yanıt verme konusunda daha iyi durumda olduklarını ancak birçok gelişen ve düşük gelirli ülkenin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten IMF Başkanı, salgının başlangıcından bu yana gelişmekte olan ülke piyasalarından 83 milyar dolarlık para çıkışı olduğunu aktardı.

IMF Başkanı bu rakamın tarihte görülmüş en büyük çıkış olduğunu da sözlerine ekledi.

Georgieva ayrıca, özellikle düşük gelirli ülkelerin borçluluk durumlarıyla ilgili kaygılı olduklarını ve bu konuda Dünya Bankası ile yakın temas içinde çalıştıklarını söyledi.