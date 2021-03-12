IMF'den merkez bankalarına 'ani faiz artışına karşı temkinli olma' çağrısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'de yürürlüğe giren 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi pek çok ülkeye fayda sağlayacak ve toparlanmaya yardım edecek olsa da faiz oranlarında ani bir artışın gelişmekte olan piyasalara yayılması olasılığına karşı uyanık olmaları konusunda merkez bankalarını uyardı.

IMF Dış İlişkiler Direktörü Gery Rice düzenlediği haftalık basın toplantısında, 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı Yasası'nın ABD'de GSYH'yı gelecek 3 yılda yüzde 5-6 artıracağını tahmin ettiklerini, ancak niha tahmine ulaşmak için daha fazla analize ihtiyaçları olduğunu söyledi. Rice, olağanüstü düşük dolar fonlama maliyetkinin finansal şarlarında ani bir sıkılaşma için risk olduğunu da ifade eden Rice, bunun dikkatle yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Reuters'ın haberine göre; Rice, "Fed ve diğer gelişmiş ekonomilerin merkez bankaları için bu durum, açık şekilde iletişime devam etmek, ekonomileri konusundaki değerlendirmelerinde ve varlık alımları ile faiz politikaları konusunda gelişen görüşlerinde finansal piyasa şartlarında arzu edilmeyen herhangi bir sıkılaşmadan kaçınmak anlamına geliyor" diye konuştu.

Rice, gelişmekte olan piyasalar ve kalkınmakta olan ekonomilerin, özellikle finansal kırılganlıkları olanlar ile ABD ile ticari bağları zayıf olanların beklenmedik durum politikalarını hazır etmeleri gerektiğini belirtti.

IMF, Dünya Ekonomi Görünümü çerçevesinde global ekonomik tahminlerini 5-11 Nisan arasında yapılacak IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları sırasında açıklayacak. Toplantılar sanal olarak yapılacak.