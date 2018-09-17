IMF: Brexit Birleşik Krallık ekonomisini kötü etkileyecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Eylül (DHA) – Uluslararası Para Fonu (IMF) yayınladığı son raporda, “bütün” Brexit sonuçlarının Birleşik Krallık ekonomisini kötü etkileyeceği uyarısında bulundu.

IMF’in küresel ekonomide riskler ve görünümlere ilişkin yayınlanan son raporunda, olası bütün Brexit anlaşmalarının Birleşik Krallık ekonomisi açısından kötü sonuçlanacağına dikkat çekilirken, herhangi bir anlaşmaya varılamamasının ise çok daha kötü sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Raporda şu değerlendirmeler yer aldı:

\"Olası bütün Brexit sonuçları Birleşik Krallık ekonomisini şu an üstün bir konumda olan Avrupa Birliği (AB) piyasasından çekilmesi bakımından kötü etkileyecektir.

\"Fakat yeni ek gümrük vergilerinin minimuma indirilmesi ve ek gümrük vergilerinden koruma sağlayacak yeni bariyerler, hem Birleşik Krallık hem de AB’deki büyüme ve gelirleri korumada en iyi yöntem olacaktır.\"

IMF uyarısı, AB ve Birleşik Krallık arasındaki Brexit görüşmelerinin özellikle Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır sorunu gibi çeşitli anlaşmazlıklar sebebiyle zorlaştığı bir dönemde gelirken, raporda AB ve Birleşik Krallık’ın gelecek ilişkilerini saran temel soruların cevaplanması gerektiğine dikkat çekildi ve şu uyarı yapıldı:

\"Birleşik Krallık ve AB arasındaki anlaşmazlıkların, Dünya Ticaret Örgütü standartlarında çözülmesi, Birleşik Krallık ekonomisinin Brexit maliyetini düşürerek ‘anlaşmasız Brexit’i önleyebilir.\"