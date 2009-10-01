IMF Başkanı'na üniversitede ayakkabı fırlatıldı!





T24 - Irak'ta, eski ABD Başkanı George W. Bush'a ayakkabı fırlatılması eylemi İstanbul'da yinelendi. IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'a, konuşma yaptığı Bilgi Üniversitesi Dolapdere kampusunda ayakkabı fırlatıldı. Kahn, "Ayakkabı pek hoşlandığım bir şey değil. Öğrencileri kibar buldum, konuşmamın sonuna kadar beklediler" derken, Bilgi Üinversitesi Rektörü Prof. Halil Güven'in demokratik protestoyu hoşgörüyle karşıladı. Güven, gülümseyerek "Ayakkabı fırlatmak moda oldu. Protesto normal" dedi.



PROTESTOCUNUN ANNESİ: EYLEMİ ONAYLIYORUM





İstanbul'da Halkevleri ve Öğrenci Kollektifi üyesi bir grup, sabah saatlerinde IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın konuşma yaptığı Bilgi Üniversitesi Dolapdere kampusu önünde eylem düzenledi. IMF karşıtı sloganlar atıp pankart taşıyan sol görüşlü grup, basın açıklamasının ardından Strauss-Kahn'ın konuşma yaptığı salona gireceklerini söyleyip kampus kapısına yöneldi. "IMF defol" sloganları atarak içeriye girmek isteyen gruba polisin müdahalesi sert oldu; göstericiler gözaltına alındı. Bu sırada direnen bazı göstericiler yerde sürüklendiler.









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Kahn: Sanırım bir ayakkabı!



Olay, 10.30 sıralarında Bilgi Üniversitesi'nde sıcak bir karşılamanın ardından bir konuşma yapan Kahn'ın öğrencilerin sorularını yanıtlamaya başladığı sırada meydana geldi. Bu sırada orta sıralarda "IMF Türkiye'den defol" diye bağırarak ayağa kalkan bir öğrenci, Kahn'a ayakkabı fırlattı.

Eylem karşısında soğuk kanlılığını koruyan Kahn, "Sanırım bir ayakkabı. Pek de hoşuma giden bir şey değil" dedi.



'Öğrencileri kibar buldum, konuşmamın sonuna kadar beklediler'





"Öğrencileri kibar buldum, konuşmamın sonuna kadar beklediler" diyen Kahn'ın eylemin ardından ayakkabıyı almak için eğilmesi dikkat çekti.



Olaylı eylem sonunda gözaltına alınan 2'si kadın 30 kişi, çevik kuvvet minibüsüyle polis merkezine götürüldü.



Ayakkabı kısa düştü





Eski ABD Başkanı George W. Bush'un Bağdat ziyareti sırasında ayakkabı fırlatarak bu eylemi protesto tarihine yazdıran ve önceki hafta hapisten çıkan Iraklı gazeteci Muntazar El Zeydi'nin eylemi Bilgi Üniversitesi'nde tekrarlanmış oldu. Ancak Zeydi'nin peş peşe iki ayakkabısını birden fırlattığı eylemden sonraki İstanbul protestosunda tek ayakkabı fırlatıldı. Zeydi'nin ayakkabıları Bush'u kafa-omuz hizasından teğet geçerken, Bilgi Üniversitesi'nde fırlatılan ayakkabının IMF Başkanı'na yetişmeden kısa düşmesi dikkat çekti.



Rektör: Protesto normal, moda oldu ayakkabı fırlatmak





Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Güven, olaydan sonra NTV'ye yaptığı açıklamada "Bugünlerde moda oldu ayakkabı fırlatmak" derken, gülümsedi. Güven, şunları söyledi:

"Yadırganacak bir olay değil. Olabilir. Bugünlerde moda oldu zaten ayakkabı fırlatmak. Öğrenciler protesto yapmak istediler. Bunda biz üniversite olarak sakınca görmüyoruz. Ayakkabı fırlatan öğrencinin Anadolu Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtildi. Misafir öğrenciler vardı zaten. ODTÜ'den, Sabancı Üniversitesi'nden, diğer üniversitelerden. Bir nevi demokratik ortama alışmamız gereken bir olaydır. IMF Başkanı da, 'Normal'dir' dedi. Ortada çok büyük bir olay yok."



Öğrenci ve gazeteci



Ayakkabıyı fırlatan yere yatırılarak gözaltına alınan protestocunun Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden Selçuk Özbek olduğu bildirildi. Özbek'in, sol çizgide yayın yapan Birgün gazetesinde de çalıştığı öğrenildi. Birgün gazetesi arşivinde, "Selçuk Özbek" imzalı IMF hakkında eleştiriler içeren haberler bulunuyor.





Koç: Kaç numara fırlatmış?

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısının ardından basın mensuplarının IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'a yapılan ayakkabılı protestosuna ilişkin sorularını yanıtladı.

Koç, soruya ''O da moda oldu galiba. Kaç numara fırlatmış?' diyerek esprili bir şekilde yanıt verdi.

TÜSİAD YİK Başkanı Mustafa Koç da ''İki tane kendini bilmezin yaptığı bir şey bence. Üzerinde fazla durulacak bir şey değil'' dedi.





Birgün: Hareketi destekliyoruz

Sefer Selçuk Özbek'e, editör olarak çalıştığı Birgün Gazetesi sahip çıktı. Gazetenin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, "Arkadaşımızın yaptığı hareketi destekliyoruz ve sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Protesto gösterisinin ardından gözaltına alınan Sefer Selçuk Özbek'in, Anadolu Üniversitesi öğrencisi ve Birgün Gazetesi'nde editör olduğu ortaya çıktı. Birgün Gazetesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, Özbek'e sahip çıkarak, tepkisini doğru bulduklarını belirtti. Aydın, "Arkadaşımızın yaptığı hareketi destekliyoruz ve sonuna kadar arkasındayız. Bizde ekonomi editörü olarak çalışıyordu" diye konuştu.

Aydın, ayakkabılı protestodan önceden haberdar olup olmadıklarına ilişkin ise "Daha önceden böyle bir harekete yapacağına dair bir fikrimiz yoktu. Aniden gelişti. Yaptığı hareketi doğru buluyoruz. Irak'ta da benzer bir protesto yapılmıştı" şeklinde konuştu.

Avukatların şu anda konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Aydın, "Arkadaşımızın şu an Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'nde olduğunu öğrendik. Kendisini sonuna kadar destekleyeceğiz" dedi.

Bütün dünyada flaş haber



Dominique Strauss-Kahn'a ayakkabı fırlatılması, IMF-Dünya Bankası ortak zirvesi için İstanbul'da bulunan uluslararası haber ajansı temsilcilerince "flaş haber" olarak abonelerine geçildi. Bir bölümü olay anında bir bölümü Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampusu'nda bulunan yabancı gazetecilerin geçtiği haberler uluslararası haber ajanslarında dünyaya "flaş haber" olarak duyuruldu.















