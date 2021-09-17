IMF Başkanı'na 'raporlarda Çin lehine değişiklik' suçlaması

Dünya Bankası'nın bazı faaliyetleri hakkında yürütülen incelemede aralarında IMF'nin şu anki başkanının da bulunduğu üst düzey yöneticilerin bazı raporlarda Çin lehine değişiklik yapılması için geçtiğimiz yıllarda çalışanlara baskı yaptığı tespit edildi.

Dünya Bankası etik kurulunun talebiyle WilmerHale hukuk bürosu tarafından hazırlanan inceleme raporuna göre, Çin'in Dünya Bankası üzerinde sahip olduğu nüfuz ve IMF Başkanı Georgieva ile Dünya Bankası eski başkanı Jim Yong Kim'in almış olduğu kararlar hakkında endişe yarattı. Georgieva, 2017-2019 yıllarında Dünya Bankası'nın CEO'su olarak görev yapmıştı.

Reuters'ın haberine göre; raporda, "Kim yönetimindeki kıdemli yetkililer tarafından İş Kolaylığı raporunda Çin'in notunu artırmak için doğrudan ve dolaylı baskı uygulandı" ifadesine yer verildi.

Dünya Bankası dün aldığı kararla İş Kolaylığı raporunun artık hazırlanmayacağını açıkladı. Kuruluş ayrıca inceleme sonucunda eski yönetim kurulu üyeleri ile eski ve mevcut Dünya Bankası çalışanlarının eylemleriyle ilgili etik sorunları gündeme geldiğine dikkat çekti.

Georgieva IMF'nin yönetim kurulu ile görüştüğünü ve rapordaki "iddia ve yorumlara" temelden katılmadığını söyledi.

"Çin'in puanlarını artırma yönünde baskı uygulandı"

Raporda Dünya Bankası'nın büyük bir küresel sermaye artırımı için Çin'in desteğine ihtiyaç duyduğu dönemde, Georgieva ve danışman Simeon Djankov'un çalışanlara "Çin'in verilerindeki rakamlarda değişiklik yapmaları" ve Çin'in puanlarını artırma yönünde baskı uyguladığı belirtildi.

Çin'in 2017 Ekim'de yayımlanan "2018 İş Kolaylığı" raporundaki sıralaması, veri metodolojisinde yapılan değişiklerden sonra raporun taslağındaki sıralamasına kıyasla yedi sıra yükselerek 78'e çıkmıştı.

"İş Kolaylığı" raporu, ülkeleri düzenleyici ve yasal ortamlarına, start-up kurma kolaylığına, finansmana, altyapıya ve diğer iş ortamı önlemlerine göre sıralıyor.