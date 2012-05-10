IMF Başkanı Lagarde: Kriz gerilemekten çok uzak, ufukta kara bulutlar var

IMF Başkanı Christine Lagarde, CNN TÜRK'te Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı. Cari açık ve enflasyona dikkat çeken Lagarde, Avrupa'daki krizin gerilemekten çok uzak olduğuna ve ufukta kara bulutlar göründüğüne dikkat çekti. Lagarde, Türkiye'ye "sıcak paranın ılık paraya dönmesini sağlamalı" tavsiyesinde bulundu. "Herkese uyabilecek çözüm üretemem" diyen Lagarde, çözüm olarak yatırımcıları gösterdi.

La garde, ''Türk ekonomisi gerçekten sağlam bir güzergahtan geçti. Rakamlar hep düzeldi, iyileşti.Büyümeye baktığımızda bu böyle. Ve kamu borcuna, açıklara baktığımızda performans gerçekten takdire şaya ancak rahatsızlık veren rakamlar var! Merkez Bankası ve hükümet çok teyakkuzda olarak bu diğer rakamlar üzerinde de durmalı. Cari açık ve enflasyondan bahsediyorum.'' dedi.

IMF başkanı sözlerine ''Bu iki alanda açıkça görülüyor ki çok sağlam bir mali politika güdülmesi gerekiyor. Bu iki meselenin çözülmesi için.'' sözleriyle devam etti

'Kriz gerilemekten çok uzakta'

''Bütçenin mümkün olduğunca dengeli kılınması gerekiyor. Bu ya geliri artırarak ya da harcamayı indirerek gerçekleşebilecek bir şey. Ve içinde bulunduğumuz zamanda kriz pek öyle gerilemedi. Gerilemekten çok uzakta. Hala ufukta bulutlu havalar var.''

Bu nedenle sağlam bir mali politika güdülmesi çok akıllıca olur. Bunun amacıda bütçedeki cari açığı azaltmak olur. Biz genel olarak bunu tavsiye ediyoruz ve Türkiye de hiç şüphesiz böyle bir politikayı kullanabilir.

Ya kemer sıkma ya büyüme diyemeyiz. Bu ikisinden birini seçmek zorunda kalmamalıyız. İnandırıcı mali sağlam politika olmalı ki sağlam bir büyüme olsun.

Kısa vadede mali denge ülkeye özgü kurulması lazım.

Herkese uyabilecek çözüm üretemem. Türkiye kendi ekonomisine bakmalı, yatırımcıdan duymalı onlara ne gerekli olduğunu.

Yatırımcılar zaten Türkiye'ye ilgilenmiyor. Belki çok fazla sıcak para var. Sıcak paranın ılık paraya dönmesini sağlamalı."

'Daha fazla ihracat daha fazla dış yatırım'

''Hiç şüphe yok ki, mevcut cari açığın yüzde 10'larda olduğunu dikkate alacak olursak ne kadar fazla ihracat yaparsa Türkiye, ne kadar doğrudan dış yatırımı artırırsa o kadar iyi olur.

Türkiye'nin çok fazla değeri ve varlığı var. Çok iyi gelişmeler yaşanıyor. Dolayısıyla daha fazla ihracat yapabilir bir konumda. Ve daha fazla doğrudan dış yatırım çekebilir.''