IMF Başkanı Kristalina Georgieva: Zengin ve yoksul ülkeler arasındaki uçurum büyüyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Koronavirüs salgını nedeniyle, küresel ekonomik görünümündeki oldukça yüksek belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekti.

Georgieva, IMF’nin kendi para birimi olan Özel Çekme Hakları'ndan (SDR) yapılacak yeni ödemelerin, sağlık kriziyle mücadeleyi desteklemek, dijital ve yeşil ekonomiye geçişleri hızlandırmak için daha fazla finansal alan sağlayacağını söyledi.

Georgieva, yoksul ve zengin ülkeler arasındaki büyüyen uçurumun IMF'yi, gelişmekte olan ekonomilere ve yükselen pazarlara, imtiyazlı finansmanı artırmaya yönlendirdiğini belirtti.

IMF'nin gelişmekte olan pazarlara ve ekonomilere yönelik imtiyazlı finansmanı, mevcut SDR'ler kapsamında yaklaşık 20 milyar dolarlık bağış da dahil olmak üzere hızla artırdığını vurgulayan Georgieva, bunun önemli bir rol oynamaya devam edeceğini, ancak daha fazla adım atılması gerektiğini sözlerine ekledi.